Kontiolahden kunta on päivittämässä ympäristönsuojelumääräyksiään ensi vuoden alusta alkaen. Uutena asiana on, että jatkossa lumenkaatopaikan perustamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka päättää sijoituspaikan hyväksymisestä. Lumenkaatopaikka vaatii vähintään hehtaarin kokoisen tontin ja yli sadan metrin etäisyyden lähimpiin kohteisiin.

Päivityksen myötä luovutaan myös epätarkasta paperisesta pohjavesialueiden liitekartasta ja lisätään pohjavesikartta kunnan sähköiseen karttapalveluun. Kontiolahden kunta on valmistellut ympäristönsuojelumääräyksiä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Ympäristölautakunta on hyväksynyt luonnoksen määräysten päivittämisestä. Luonnos on yleisesti nähtävillä elokuun loppuun asti.