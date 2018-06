Surffiaalto asennetaan Pielisjokeen tällä viikolla - rakennustyöt tehdään yöllä

Pielisjokeen tulevan surffiaallon rakentaminen on alkanut, kertoo Joensuun kaupunki. Aaltosiivistö on jo Ilosaaressa ja se nostetaan jokeen tällä viikolla joko keskiviikon ja torstain välisenä yönä tai torstain ja perjantain välisenä yönä kello 00-05. Nosto tehdään yöaikaan, jotta siitä on mahdollisimman vähän häiriötä liikenteelle.

Itäsilta ja Länsisilta suljetaan ajoneuvoliikenteeltä sekä keskiviikon ja torstain että torstain ja perjantain välisenä yönä surffiaallon asentamisen takia. Jalankulku- ja pyöräliikenne pääsee kulkemaan siltojen kautta myös noston ajan. Myöhäisestä ajankohdasta huolimatta kaikki kiinnostuneet ovat kaupungin mukaan tervetulleita katsomaan nostoa. Kehikko nostetaan Pielisjokeen nosturilla Itäsillalta. Rakentamista voi seurata Pielisjoen itärannalta Sirkkalan puistosta tai Itäsillan eteläpuolelta, Ilosaarta vastapäätä olevalta rannalta. Surffiaaltoa ja surffaajia voi seurata myös netissä livelähetyksen kautta koko surffiaallon paikallaanolon ajan eli 19. heinäkuuta asti. Surffiaalto saadaan aikaan 8 kertaa 10 metrin kokoisella, jokeen sijoitettavalla rakenteella, jonka on suunnitellut ja toteuttanut Artwave Surf Oy. Siipikehikko itsessään painaa 1 700 kiloa ja paikalleen asennettuna koko rakenteelle kertyy painoa 5 500 kiloa.