Joensuussa kilpaillaan agilitymestaruuksista heinäkuun alussa - uutuuslajeina koirien snooker ja gamblers

Joensuussa järjestetään heinäkuun alussa koirien agilityn avoimet suomenmestaruuskilpailut. Kolmipäiväiset kilpailut järjestetään Joensuun keskusurheilukentällä 6.-8.7.

Joensuussa kilpaillaan samalla myös ensimmäistä kertaa järjestettävät Games SM -kilpailut. Suomen agilityliitto lisäsi hiljattain agilityn kilpailuvalikoimaan kaksi peliluokkaa, gamblersin ja snookerin. Siinä missä perinteisessä agilityssä pyritään selviytymään eri tasoisilla esteradoilla virheittä maaliin, kerätään peliluokissa mahdollisimman suurta pistepottia. Joensuussa kilpaillaan myös näiden uusien lajien suomenmestaruuksista.

Snookerissa radalla on erikseen merkattuja punaisia esteitä, sekä eri arvoisia piste-esteitä. Piste-esteet voivat muodostua myös useamman esteen sarjoista. Tehtävänä on suunnitella suoritettava rata siten, että koira käy vuorotellen punaisella esteellä, piste-esteellä ja taas punaisella esteellä. Kun kaikki punaiset esteet on käyty läpi, suoritetaan vielä snooker-osuus, eli valmiiksi numeroitu esterata. Maaliin pitää ehtiä, ennen kuin aika päättyy, tapahtuman mediavastaava Laura Pitkänen kertoo tiedotteessa.

- Gamblersissa radalta löytyy eri arvoisia esteitä, joita saa alkuosuudella suorittaa täysin vapaassa järjestyksessä. Tehtävänä onkin kerätä näiltä esteiltä mahdollisimman monta pistettä. Vaikeus piileekin aikatauluttamisessa: kun annettu aika on ummessa ja kello soi, tulee koirakon lähteä gamblers-osuudelle, jotta se voi saada radalta täydet pisteet. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että tässä vaiheessa olisi hyvä sijoittua mahdollisimman lähelle gamblers-osuuden alkupistettä. Gamblers-osuus on ennalta määrätty sarja esteitä, jotka voidaan kilpailusta riippuen ohjata joko etäohjauksena rajan takaa, tai perinteisemmin radan osana, Pitkänen kertoo.

Viikonlopun aikana keskusurheilukentällä odotetaan juostavan 1000 startin verran agilityä. Tapahtumaan on vapaa pääsy, ja kaupunkilaiset toivotetaan tervetulleiksi seuraamaan hauskaa ja vauhdikasta koiraurheilua.

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat kolme Pohjois-Karjalaista koiraseuraa: Pohjois-Karjalan Seurakoirat PoKS ry, Joensuun Agilityurheilijat sekä Liperin Kennelkerho.