Juuan hyvinvointilautakunta on palauttanut kaikki kuluvan vuoden hyvinvointialueen toiminta- ja kohdeavustukset valmisteltavaksi uudelleen.

Perusteena päätökselle oli, ettei päättäjillä ole tarpeeksi tietoa siitä, millä perusteella avustusta on jaettu. Lisäksi avustusmäärärahan on noudatettava sitä periaatetta, jolla se on talousarvioon hyväksytty.

Juuan hyvinvointipalvelujen avustuksiin on täksi vuodeksi varattu 43 300 euron määräraha, jolla tuetaan liikunnan, nuorison, kulttuurin ja kansalaistoiminnan järjestötoimintaa. Avustusta on hakenut 34 yhdistystä.