Kasvivisan toinen kasvi tunnistettiin erittäin hyvin - Tiedätkö kolmannen kasvin?

Visan toinen kasvi oli nurmikohokki. Se tunnistettiin tällä viikolla erittäin hienosti. Oikeita vastauksia oli 612.

Väärin vastanneista kuusi erehtyi luulemaan kasvia valkoailakiksi. Muita arvauksia olivat suoneidonvaippa, ahonurmikaunokki, ojakellukka, puna-ailakki, merikohokki, rantakohokki, sormustinkukka, suokukka ja lehmänkello.

Nurmikohokin tuntee sen kukasta, jossa verkkosuonisen ja pullean verhiön suppeammassa päässä on valkoiset terälehdet. Terälehtiä on yleensä viisi ja ne ovat kaksiliuskaisia, syvään uurrettuja. Ne voivat olla väriltään myös punertavia. Mato-ongen kohoa muistuttavan verhiön takia pullea muoto on kirvoittanut kansalaisia antamaan sille lempinimiä, kuten kupuheinä, pullokukka ja rakkoheinä.

Päivällä kukat ovat usein nuutuneita, eikä tuoksuakaan juuri esiinny, mutta iltaisin kukat avautuvat ja silloin niitä kannattaa nuuhkaista. Kukkien tuoksu on miellyttävä, mikä muistuttaa neilikan tuoksua. Pohjois-Karjalassa nurmikohokki kasvaa kuivahkoilla niityillä, ojien pientareilla, pihamailla, kesantopelloilla ja teiden reunamilla.

Hyötykasviksi nurmikohokista ei ole, mutta se on kuitenkin tärkeä kukkakasvi ja monien hyönteisten suosiossa. Muun muassa mehiläiset, kukkakärpäset ja yöperhoset pitävät sen medestä. Puutarhan kuivilla ja niittymäisillä kasvupaikoilla nurmikohokki on kaunistus.

Samantapaisilla kasvupaikoilla esiintyy Pohjois-Karjalassa valkoailakki, johon nurmikohokin voi sekoittaa. Valkoailakilla emikukkien verhiö on pulleahko ja terälehdet valkoisia.

Ohessa on kasvivisan kuva numero 3. Mikä kasvi on kuvassa?

Kuva julkaistaan myös Karjalaisen internet-sivuilla osoitteessa www.karjalainen.fi/kasvit, jossa vastaaja saa ensimmäisellä kerralla oman vastaajakoodin. Koodia on käytettävä koko kilpailun ajan.

Vastaaminen onnistuu internetin lisäksi postikortilla. Kortit lähetetään osoitteeseen Kasvivisa, Karjalainen, PL 99, 80141 Joensuu. Mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään ensi viikon keskiviikkona eli 4. heinäkuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internet-vastausten jättöaika.

Jaamme kasvivisassa myös palkintoja. Joka viikko arvomme kaikkien kasvilajin oikein tunnistaneiden kesken Otavan Värikasvion. Lisäksi arvomme joka viikko kaksi Karjalaisen tuotepalkintoa. Kilpailun pääpalkintona on Henry Väreen ja Jukka Laineen tunnistusopas Metsäkasvio. Sen arvontaan osallistuvat kaikki ne, jotka ovat saaneet eniten kasvilajeja oikein.

Kierroksen pääpalkinnon voitti Hannu Sairanen Kesälahdelta. Tuotepalkinnot menevät Marja-Leena Koivukankaalle Hammaslahteen ja Kaisu Kajolle Joensuuhun. Onnittelut!

