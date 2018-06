Matkailuautojen kauppa käy hyvin - auto on vaunua suositumpi

– Kauppa käy nyt hyvin. Erityisesti matkailuauto on kiinnostanut asiakkaita.

Matkailuauton vuokra on noin tuhat euroa viikossa kesäkuukausina, Laine sanoo.

Matkailuautojen suosion kasvun on havainnut myös Jokicaravan Oy:n yrittäjän Matti Silvennoinen.

– Vaikka matkailuvaunun vuokra on noin puolet matkailuauton hinnasta, on auto silti suositumpi. Sama suuntaus on ollut pitkään myös ajoneuvomyynnin puolella, kun katsotaan rekisteröintitilastoja. Autolla on helpompi liikkua ja leiriytyä eikä tarvitse miettiä yhdistelmän ajokorttivaatimuksia tai auton vetokykyä.

Silvennoisen mukaan viikot juhannuksesta elokuun puoliväliin vuokrataan osin jo talvella.

–Joitain viikkoja heinä–elokuulle on vielä vapaana, hän lisää.

Perinteisesti matkailuvaunut ovatkin olleet suositumpia kuin matkailuautot. Vuonna 1979 kaikista matkailuajoneuvoista 85 prosenttia oli vaunuja, kun autojen osuus oli vain 15 prosenttia. Vuoteen 2017 mennessä tilanne oli kuitenkin muuttunut: autoja oli jo lähes puolet (45%).

