Kuuluuko Koskikatua ajaa Joensuussa yhtä vai kahta kaistaa? - Puuttuvat kaistamerkinnät aiheuttavat tulkintaeroja Koskikadun ajokaistojen määrästä

Koskikadun ajolinjojen ja ajokaistojen määrän epäselvyys Joensuun keskustassa on herättänyt keskustelua jo vuosia.

Ongelma koskee Länsikadun ja Koulukadun väliin jäävää Koskikadun pätkää eli neljää korttelia pääkirjaston kohdalla. Kyseisellä osuudella katu on kahden ajokaistan levyinen molempiin suuntiin.

Kirjaston puolella katua on kuitenkin mahdollisuus kadunvarsipysäköintiin, joka käytännössä voi tukkia oikeanpuoleisen kaistan noin puolentoista korttelin matkalta.

Monitulkintaisuus johtuu pitkälti siitä, ettei kaistojen lukumäärää ole selvästi osoitettu millään yläopasteilla tai ajoratamerkinnöin. Ainoa kuljettajan tulkintaa ohjaava seikka on kadun leveys.

Ajotutkintoja vastaanottavan Ajovarman tutkintoesimiehen Jorma Härön mukaan autokoulujen ja tutkinnon vastaanottajien käsitykset ovat yhtenevät, sillä ne perustuvat tieliikennelakiin.

Lain mukaan ajokaistalla tarkoitetaan ”tiemerkinnöin osoitettua tai muuta autolle riittävän leveää ajoradan pituussuuntaista osaa ja pyöräkaistaa.” Vaikka kyseiseltä katuosuudelta kaistamerkinnät puuttuvat, sen leveys riittää määrittelemään kadun kaksikaistaiseksi.

Härö myös kiistää väitteen, että Koskikadun ajokaistojen sekavuus voisi aiheuttaa ajotutkintojen hylkäyksiä.

– Ajotutkinnon arviointi perustuu aina oppilaan kokonaissuoritukseen. Yksittäisen virheen tulee olla karkea, jotta tutkinnon voisi hylätä ainoastaan sen perusteella, Härö painottaa.

Kyseisellä katuosuudella tyypillinen epävarman kuljettajan tekemä virhe on varomaton luikertelu kaistalta toiselle.

Koska oikeanpuoleisella kaistalla voi olla pysäköitynä autoja esimerkiksi kirjaston kohdalla, tulee sillä kaistalla ajavan kuljettajan vaihtaa kaistaa hallitusti varmistaen, ettei kiilaa kenenkään takaa tulevan eteen.

Itä-Suomen liikennepoliisin ylikomisario Petri Pahkinin mukaan Koskikadulla kaistoja on muodollisesti vain yksi suuntaansa, mutta ajoradan leveyden perusteella laki sallii kyseisellä osuudella kaksikaistaisen ajon, vaikka kaistamerkinnät puuttuvat.

Virallisesti laki suosittelee oikeanpuoleisen kaistan valintaa, sillä sen mukaan ”ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. - - - Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla.”

Lännestä päin ajaessa ennen pääkirjastoa oikeanpuoleisen kaistan valinta ei pysäköityjen autojen vuoksi ole kuitenkaan käytännössä järkevää, ellei kuljettaja ole kääntymässä Sepänkadulle.

– Suoraan ajaessa ei ole merkitystä kumman reunan tai ”kaistan” kuljettaja valitsee. Tärkeintä on, että mahdollinen kaistan vaihto tapahtuu varovaisuutta noudattaen ja ennen ajolinjan muutosta muistetaan käyttää vilkkua, Pahkin tiivistää.

Kääntyvää kuljettajaa Pahkin neuvoo ryhmittymään Koskikadulla samoin kuin millä tahansa kadulla eli oikealle kääntyvät ryhmittyvät oikeaan laitaan ja vasemmalle kääntyvät lähelle keskiviivaa.

Länsikadun ja Koskikadun valoristeyksessä kääntyjiä ohjataan ryhmittymismerkinnöin, joita poliisi kehottaa noudattamaan.

Pahkin myöntää, etteivät kaista-ajoon liittyvät merkinnät ole Koskikadulla riittävän selvät.

– Kaistojen lukumäärän monitulkintaisuus kyseisellä kadunpätkällä ei ole juurikaan näkynyt poliisin toiminnassa, mutta selkeämmille merkinnöille olisi tarvetta, ylikomisario Pahkin sanoo.

Poliisin mukaan mikäli kaksi kuljettajaa tulkitsee ajaessaan kaistojen määrän eri tavalla ja kolhimista tapahtuu, vastuu on sillä kuljettajalla, joka siirtää ajoneuvoaan varomattomasti sivusuunnassa eli muuttaa ajolinjaansa yllättäen.

– Kyseinen katu ei ole niin vilkas, että noin leveille kaistoille olisi todellisuudessa tarvetta. Katu voitaisiin muuttaa kaksikaistaiseksi tai tilaa voitaisiin hyödyntää pysäköintiin, mutta kaupunki halunnee päinvastoin vähentää kadunvarsipysäköintiä. Pysäköintiruutumerkinnät selkeyttäisivät kuitenkin sitä, missä ajokaista todellisuudessa kulkee, Pahkin jatkaa.

Joensuun kaupungin suunnitteluinsinööri Timo Ritala tiedostaa ongelman.

– Kaistamerkinnät puuttuvat, koska vaikka katua leveytensä puolesta voisi ajaa kaksikaistaisena, ei se kadunvarsipysäköinnin vuoksi ole käytännössä mahdollista, Ritala tiivistää.

Ritala lupaa, että epäselvää tilannetta tullaan selkeyttämään vielä tämän kesän aikana merkitsemällä pysäköintiruudut ajoradan oikeaan laitaan. Tämä selkeyttää ajolinjaa kuljettajille.

Ritalan mukaan katuosuuden toinen pää eli Koskikadun ja Koulukadun risteyksen ajokaistat ovat aiheuttaneet keskustelua jo vuosia. Risteys selkeytyy muutaman vuoden kuluttua Koulukadun saneerauksen myötä.

Näin ajat Koskikatua oikein

Keskustan suunnasta tullessa voit valita Koulukadun risteyksen jälkeen kumman reunan tahansa, mutta laki suosii oikeaa reunaa.

Lännestä päin tultaessa vasemman kaistan valinta on käytännöllisempi, mikäli et käänny oikealle tai pysäköi ennen kirjastoa. Ohitettuasi kirjaston kadunvarsiparkit voit vaihtaa kaistaa tarpeen mukaan.

Kääntyessä ryhmity sääntöjen mukaan: oikealle kääntyvät oikealle, vasemmalle kääntyvät keskiviivan viereen.

Pidä ajolinjasi selkeänä.

Jos vaihdat ajolinjasi ajoradan toiseen reunaan, tee se varovaisuutta noudattaen ja käytä vilkkua, sillä takanasi tuleva kuljettaja voi tulkita kadun kaksikaistaiseksi.