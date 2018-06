Kontiorannan uusi asuinalue ja rakennettava vapaa-ajan alue alkavat hahmottua, kun alueella aletaan rakentaa liikenneväyliä ja vesihuoltoa.

Tekninen lautakunta on valinnut kunnallistekniikan urakoijat alueelle. Vapaa-ajan alueen tiestön pitäisi olla valmiina lokakuun loppuun mennessä, asuinalueen ensi vuoden tammikuun loppuun.

Entisellä varuskunnan asuinalueella rakennettavana on pääosa alueen liikenneväylistä ja vesihuollosta. Kustannusarvio on noin 1,5 miljoonaa euroa. Vapaa-ajan alueen urakat sijaitsevat Soppatykintien ja Munkkikahvinlenkin liikenneväylillä. Kustannusarvio on noin 426 000 euroa.