Kolin retkiviikko järjestetään jo 11. kertaa - Tapahtumia ja ohjelmapalveluita on viikon aikana yli 60

Tapahtumia ja ohjelmapalveluita on viikon aikana yli 60. Tuttuun tapaan viikon aikana patikoidaan, melotaan, ratsastetaan sekä lasketaan koskia Ruunaalla. Musiikkitarjonnasta vastaavat Pielinen Soi -festivaalin useat konsertit Kolilla, Paaterissa ja Juuassa, tiedotteessa kerrotaan.

Retkiviikon avajaisia vietetään lauantaina 30.6. klo 14 Pääministerin nuotiopaikalla Ukko-Kolilla. Ohjelmassa on arvonta ja kahvitarjoilua. Lauantaina toimintansa aloittaa maisemahissi, jolla pääsee Ukko-Kolin huipulle rinteiden ala-asemalta eli osoitteesta Rantatie 27.

Retkiviikon toisena viikonloppuna 6.–8.7. pidetään Pielisen Erämessut Nunnanlahdessa, joiden uskotaan houkuttelevan tuhansia kävijöitä.

– Kolin Retkiviikon tavoitteena on, että noin puolet matkailijoista osallistuisi Retkiviikon tapahtumiin. Hulinaa ja mukavaa kesämeininkiä on luvassa, mutta ruuhkilta vältyttäneen, koska Erämessuilla on hyvä liikenteen ohjaus ja alueen yritykset ovat varautuneet tapahtumiin, pohtii Kolin matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Veli Lyytikäinen tiedotteessa.

Lisätietoja Retkiviikon ohjelmasta voi lukea osoitteesta www.koli.fi/retkiviikko.