Menovinkkejä lauantaihin: Koiria, kulttuuria ja huutokauppakeisaria

Lauantain tapahtumatarjonta Pohjois-Karjalassa on kesäisen runsas. Alla muutamia poimintoja menokalenterista:

Lieksan Vaskiviikko jalkautuu Joensuun kävelykadun esiintymislavalle klo 11 alkaen. Mukana Vaskipartio, jossa soittaa Jouni Arposen (flyygelitorvi) johtamana Mari Suhonen (trumpetti), Samuli Pursiainen (trumpetti), Mika Lipponen (pasuuna) ja Jere Nevalainen (pasuuna).

Luvassa on mukavaa, kesäistä musiikkia, muun muassa jazzvalsseja, lattareita ja swingiä. Esitykset ovat osa Joen Kulttuuritorin tarjontaa. Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin. Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia ja tapahtumalla on säävaraus.



Lisätietoja tapahtumasta täällä.

Joensuun Laululavalla puolestaan pääsee ihastelemaan koiria, kun Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry ja Susirajan Belgit järjestävät belgianpaimenkoirien erikoisnäyttelyn klo 10 alkaen.

Belgianpaimenkoiria on neljää muunnosta: groenendael, laekenois, malinois ja tervueren. Näyttelyyn on ilmoitettu 250 koiraa. Näyttelyyn tuomarit tulevat Britanniasta, Ranskasta, Ruotsista ja Tsekistä. Kaikki tuomarit ovat rodun erikoistuomareita eli he kasvattavat belgianpaimenkoiria kotimaassaan. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Lieksassa PikkuKilin Elämyspihalla järjestetään PikkuKilin 25-vuotishuutokauppa. Huutokauppa alkaa kello 12. Vetäjinä Aki ja Heli Palsanmäki sekä Markku. Lapsille on tarjolla erilaisia toimintapisteitä.

Ilomantsissa on tarjolla Maistuvat kyläjuhlat koko perheelle Maukkulan Mustikkamäessä kello 12 alkaen. Ohjelmassa kyyttökulkue, kylämarkkinat, lähiruokaa Anitan pitopöydästä, kesäpelejä ja askartelua, tutustumista kylän luontopolkuun sekä illan päätteeksi tanssit. Tanssien lomassa saatavana rantakalaa.

Mukana tukemassa Lehmäleiri, Maistuvat kyläjuhlat-hanke, Maukkulan Martat, Maukkulan Mustikkamäki Oy ja Mäkikylät ry.

Heivävedellä suunnataan vesille, kun säveltäjän Otto Kotilaisen syntymästä tulee kuluneeksi 150 vuotta. Puijo-laiva lähtee Palokista, jossa Kotilaisella oli huvila ja kulkee Varistaipaleen kautta Valamoon. Risteily alkaa kello 12.30. Risteilyn hinta on 50 euroa. Hinta sisältää risteilyn ja juhlakonsertin Valamossa.

Nurmeksessa Bomban kesätorilla järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden ja Kesäakatemian taiteilijoiden yhteisnäytös, jossa asiantuntijat ja kulttuurin tulkitsijat kohtaavat yhteisellä missiolla: planeettamme pelastamiseksi.



Tapahtuma on luonteeltaan kevyt metsävaellus, jossa ilmastonmuutosta pohtivat asiantuntijapuheenvuorot kietoutuvat musiikkiin ja tanssiin, äänimaisemiin, installaatioihin ja draamaan.

Mukana menossa Itä-Suomen yliopiston tutkijat Teppo Hujala, Aino Korrensalo, Ari Laurén, Nina Tokola; näyttelijä Annuska Hannula; tanssija Siiri Kortelainen; muusikot Ville Komppa, Kaisa Kortelainen ja Matilda Seppälä.

Vaelluksen lähtöpaikka on Bomban kesätori. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja sen kesto noin tunnin.

Työryhmä toteuttaa esityksen Itä-Suomen Yliopiston tuella. Tapahtuma on osa Nurmeksen Kesäakatemia ja Konsertit -viikkoa.

Lisätietoja viikonlopun tapahtumista voit käydä etsimässä Karjalaisen menoinfosta.