Vahvat naiset kisaavat Juuassa keskiviikkona

Kolmena kesänä Juuassa järjestetyt Ellin vahvamies ja –nainen kilpailut saavat jatkoa keskiviikkoillan naisten mittelöllä S-Market Juuan ja ABC:n piha-alueella. Mukaan viiden lajin koitokseen on tulossa ainakin viisi naista.

– Mukaan ehtii vielä myös paikan päällä, kertoo kilpailun Tanja Kuittisen kanssa järjestävä juukalainen Viki Vuokkonen.



Alunperin tarkoituksena oli järjestää edellisten vuosien tapaan myös miesten sarja, mutta alunperin mukana järjestelyissä olleiden muiden kiireiden takia se jää tältä vuodelta pois.

– Ensi vuonna tulee olemaan myös miesten sarja, ja aion silloin itsekin osallistua, kolmena kesänä kilpailemassa ollut Vuokkonen lupaa.



Vuokkosen mukaan kisaan ovat tulossa ainakin juukalaiset kolmatta kertaa mukana oleva Anne Louhelainen ja ensimmäisessä vahvanainen kilpailussaan otteleva Heidi Nevalainen. Polvijärveltä kisaan on tulossa joensuulaista voimailuseuraa edustava Minna Norismaa ja Nurmeksesta Laura Kuittinen.

– Viidestä kymmeneen osallistujaa jos saadaan, niin se on hyvä juttu. Paikan päällä voi ilmoittautua mukaan vielä mustana hevosena, järjestäjät lupaavat.

– Kaikki, ketkä tuntevat pystyvänsä osallistumaan ovat tervetulleita mukaan, Vuokkonen sanoo.



Lajeina ovat lastaus, renkaan pyöritys, merimieskävely, farmarikävely ja jokerilaji, jota Vuokkonen ei paljasta ennen kilpailua.

– Sen verran siitä voin kertoa, että se on näyttävä laji joka tapauksessa.



Yleisölle on kilpailuun vapaa pääsy. Pääsponsorina toimii S-Market Juuka ja ABC, jotka vastaavat myös pääpalkinnoista.