Seura hoitaa Jakokosken kanavamuseota - Museonjohtaja pitää yhteistyötä hedelmällisenä

Valtakunnallinen auto- ja tieliikenteen alan erikoismuseo Mobilia on tehnyt sopimuksen Jakokoski-Mönni-seuran kanssa Jakokosken kanavamuseoon liittyvistä tehtävistä kesällä 2018.

Mobilian tiedotteen mukaan yhdistyksen vastuulla on nyt se, että kanavamuseo on avoinna Kanavateatterin näytöspäivinä kaksi tuntia ennen esitystä. Esityksiä on 26. heinäkuuta saakka.

- Tehtävään ei liity varsinaisesti museoammatillisia vaatimuksia, joten pohdimme, voisiko yhteistyökumppanina olla toinen yleishyödyllinen yhteisö, joka saisi samalla tuloja tärkeään toimintaansa, museonjohtaja Heidi Rytky kertoo tiedotteessa.

Rytky pitää yhteistyötä hedelmällisenä myös siksi, että kyläyhdistyksen jäsenillä on paljon tietoa alueesta ja kanavasta. Heidän kauttaan tarinat välittyvät myös kävijöille, tiedotteessa todetaan.

Jakokosken museokanava sijaitsee Kontiolahdella Pielisjoen mutkassa. Kanava rakennettiin yli sata vuotta sitten jouduttamaan jokiliikennettä. Sitä käyttivät aikoinaan uittoyhtiöt, pienet matkustajalaivat sekä kalastajat.

Kanavanvartijan talossa voi eläytyä kanavanvartijan ja hänen perheensä elämään yli sata vuotta sitten. Ulkorakennuksissa on esillä kanavointiin liittyviä työkaluja ja -välineitä. Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Jakokosken kanavamuseo on Liikenneviraston omistama, mutta Mobilia koordinoi sen ja neljän muun kanavamuseon toimintaa palvelusopimuksella.