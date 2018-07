Ilosaareen istutetaan Tulevaisuuden kuusi

Tulevaisuuden kuusen istuttamisesta vastaavat Grand Old Rockers of Joensuu, Kerubi, Eno-verkkokoulun tuki ry ja Joensuun kaupunki.

- Tulevaisuuden kuusi oli tarkoitus istuttaa jo viime kesänä, mutta Ilosaaren remontin venymisestä johtuen kuusen istuttaminen päätettiin siirtää tähän kesään. Nyt on oikea aika istutukselle, kommentoi Grand Old Rockers of Joensuun puheenjohtaja Arto Pippuri.

Tulevaisuuden kuuselle varattiinkin paikka jo rakentamisen yhteydessä. Nyt saaressa tehdään vielä viimeistelytöitä.

- Sehän on tavallaan Rokkikuusi ja symboloi Ilovaarin ja Ilosaarenkin uutta alkua, toteaa Kerubin toimitusjohtaja Asko Piiparinen.

Kuusi istutetaan tulevana perjantaina 6.7. kello 10 alkaen. Istutukseen osallistuvat Grand Old Rockers of Joensuun puheenjohtaja Arto Pippuri, Ilovaarin tuottaja Jarno Pitko, Tulevaisuuden kuusen kampanjapäällikkö Mika Vanhanen ja Joensuun kaupungin kulttuurijohtaja Sari Kaasinen.