Lieksan liikuntahallin pysäköintialueen rakentaminen alkaa tuota pikaa - autopaikkoja tulee 82

Urakan on määrä valmistua viimeistään 24. elokuuta. Työn tilaajana on Lieksan Kiinteistöt Oy, Lieksan kaupunki tiedottaa.

- Kokonaisurakkaan kuuluu pysäköintialueen rakentaminen asfaltointeineen sekä alueen valaistus- ja sähköistystyöt, Lieksan Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Vacklin kertoo tiedotteessa.

- Autopaikkoja on tulossa 82, ja pysäköintialueen kokonaispinta-ala on 3500 neliötä.

Lieksan kaupungin hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen kertoo, että pysäköintialueen rakentaminen on ajoitettu tarkoituksella uimahallin kiinnioloaikaan.

- Uimahalli on avoinna seuraavan kerran 7. elokuuta, joten piha-alueella on rauhallista tehdä töitä kesän aikana. Uuden liikuntahallin käyttöönotto on syyskuun alussa, eli alue on valmiina pysäköintiin ennen liikuntahallin aukaisemista.

Kilpailutetun pysäköintialueen urakan toteuttaa NCC Suomi Oy. Urakan kokonaishinta on 333 000 euroa. Hinta sisältää maanrakennustyöt ja sähkötyöt.