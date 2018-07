Vastauksissa hajontaa kasvivisan kolmannella kierroksella - Mikä on kuvan valkokukkainen kasvi?

Visan toinen kasvi oli isotalvikki. Oikeita vastauksia oli 465.

Väärin vastanneista 66 arvasi pikkutalvikkia, ja 30 visailijaa vastasi pelkän "talvikin". Vastausten joukossa oli myös muun muassa kahdeksan keltatalvikkia ja viisi kellotalvikkia.

Isotalvikki on 10–30 senttimetriä korkea monivuotinen kasvi. Kasvin varren päässä on pysty, tavallisesti yli 10-kukkainen terttu. Teriö on kellomainen ja avoin, terälehtiä on viisi kappaletta ja ne ovat valkoisia. Kukkavarsien juurella on ruusukkeen muotoisena useita pyöreän pitkulaisia lehtiä, jotka ovat paksuhkoja ja nahkeita. Kukkavarressa ei ole varsinaisia lehtiä, mutta jos katsoo varren rakennetta tarkemmin, voi siinä nähdä pieniä suomumaisia lehtiä.

Pohjois-Karjalassa isotalvikki on yleinen tuoreissa ja lehtomaisissa kangasmetsissä, mutta sitä voi tavata myös lehdoissa, rehevissä korvissa ja letoilla. Isotalvikin tunnistaa avonaisista kukista, joista pilkistää käyrä ja punertava emin vartalo, mikä näkyy valokuvan muutamissa kukissa.

Talvikkien peruslajit (iso-, pikku, kello- ja keltatalvikki) muistuttavat melko paljon toisiaan. Kukissa on kuitenkin pieniä, mutta selviä tunnistamista helpottavia eroja. Pikkutalvikilla teriö on pallomainen, ei avonainen kuten isotalvikilla. Pikkutalvikilla emi ei tule kukista esille. Kellotalvikilla teriö on kellomainen ja teriö on isotalvikin tapaan avonainen, mutta tertussa olevat kukat ovat nuokkuvia ja niiden väri on valkoinen tai punertava. Keltatalvikilla teriö on kellomainen, avonainen ja väri on vihertävän keltainen.

Isotalvikki risteytyy helposti pikkutalvikin kanssa, jos ne kasvavat samoilla kasvupaikoilla. Risteymiä on löydetty eri puolilta valtakuntaa. Muiden kanervakasvien tapaan isotalvikki muodostaa sienijuuren ja elää symbioosissa eli yhteiselämää sienten kanssa. Talvikki-nimi tulee kasvien vihreinä talvehtivista lehdistä.

Ohessa on kasvivisan kuva numero 3. Mikä on kuvan valkokukkainen kasvi?

Kuva julkaistaan myös Karjalaisen internet-sivuilla osoitteessa www.karjalainen.fi/kasvit, jossa vastaaja saa ensimmäisellä kerralla oman vastaajakoodin. Koodia on käytettävä koko kilpailun ajan.

Vastaaminen onnistuu internetin lisäksi postikortilla. Kortit lähetetään osoitteeseen Kasvivisa, Karjalainen, PL 99, 80141 Joensuu. Mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään ensi viikon keskiviikkona eli 11. heinäkuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internet-vastausten jättöaika.



Kasvivisassa haetaan kasvin yksiselitteisiä perusnimiä. Monilla lajeilla on alalajeja, variaatioita ja muunnoksia, mutta niiden nimiä ei tarvitse tietää. Luken erikoistutkijan Kauko Salon mukaan tavallisen harrastajan on vaikea tunnistaa alalajeja luonnossa, saati kuvassa.

Toisella kierroksella hyväksyttiin vastaus ahonurmikohokki, jonka veikkasi 6 vastaajaa. Ahonurmikohokki on nurmikohokin alalaji. Virallinen oikea vastaus oli tästä huolimatta nurmikohokki.

Parhaat voittomahdollisuudet varmistat, kun kirjoitat korttiin tai sähköiseen lomakkeeseen kasvin perusnimen.

Jaamme kasvivisassa joka viikko palkintoja. Myös tällä viikolla arvomme kaikkien kasvilajin oikein tunnistaneiden kesken Otavan Värikasvion ja kaksi Karjalaisen tuotepalkintoa. Kilpailun pääpalkintona on Henry Väreen ja Jukka Laineen tunnistusopas Metsäkasvio. Sen arvontaan osallistuvat kaikki ne, jotka ovat saaneet eniten kasvilajeja oikein.

Kierroksen pääpalkinnon voitti Veli-Matti Hyttinen Saarivaarasta. Tuotepalkinnot menevät Anna-Maija Turuselle Joensuuhun ja Eini Rädylle Tuupovaaraan. Onnittelut!

Visailemaan pääset täältä.