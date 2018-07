Pohjois-Karjalassa toistaiseksi vain muutama sinilevähavainto

Sinilevien määrä Pohjois-Karjalan alueen vesistöissä on vähäinen. Pohjois-Karjalan ely-keskuksen havaintopisteellä Suuri-Onkamossa on havaittu hieman sinilevää. Leväseurannan lisäksi ely-keskukselle on ilmoitettu neljästä yksittäisestä havainnosta Oriveden Telmonselältä ja Ikolansaaresta, Pielisen Ahvenlahdelta sekä Höytiäisen Teyrisaaresta.

Touko-kesäkuun sateettomuus vähensi ravinnekulkeumaa järviin, vaikka ajoittaiset helteet olisivatkin suosineet sinilevän esiintymistä. Myös kesäkuun voimakkaat tuulet vaikeuttivat levälauttojen muodostumista ja hajottivat nopeasti jo muodostuneet kukinnat, ely-keskuksesta arvioidaan. Vesien lämpötila on vaihdellut paljon alkukesästä. Helteet nostivat lämpötilaa ajoittain pitkän ajan keskiarvoa korkeammalle, mutta voimakkaat tuulet ja kylmät jaksot jäähdyttivät ne nopeasti. Torstaina aamulla pintaveden lämpötila oli Pyhäselällä, Joensuussa 15,8 astetta ja Pielisellä Nurmeksessa 17,0 astetta. Pohjois-Karjalan ely-keskus tekee säännöllistä leväseurantaa yhdessä vapaaehtoisten havainnoitsijoiden kanssa 21 järvikohteessa. Leväkatsaukset koko maan tilanteesta tehdään torstaisin kesä−elokuussa ymparisto.fi -verkkopalveluun osoitteessa http://www.ymparisto.fi/levatilanne.