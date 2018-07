HOPE ry ja OP Pohjois-Karjala järjestävät koulureppukeräyksen vähävaraisille lapsille - "Tavoitteena on, että jokaisella koululaisella olisi kerran elämässään koulun alkaessa uusi reppu"

HOPE ry ja OP Pohjois-Karjala järjestävät yhdessä koulureppukeräyksen, tiedottaa Osuuspankki. Keräyksen tavoitteena on, että jokaisella koululaisella olisi kerran elämässään koulun alkaessa uusi reppu, tiedotteessa kerrotaan.

- Monissa perheissä on totuttu kierrättämään kaikki lapselta toiselle, mikä on hyvä asia. Etenkin lapsiperheissä kuitenkin tiedetään, miten iso juttu uusi oma reppu on. Pienillä teoilla teemme todeksi unelmaa siitä, että lapsilla olisi Suomessa tasa-arvoisemmat mahdollisuudet hyvään arkeen, sanoo HOPE ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila tiedotteessa.

Kuka tahansa voi osallistua keräykseen toimittamalla uuden koulurepun OP Pohjois-Karjalan Joensuun konttoriin 31.7 mennessä arkisin klo 10-16:30 välisenä aikana. Lahjoitettavan repun tulee olla käyttämätön ja uusi.

Lahjoittajaksi voi ilmoittautua osoitteessa www.hiiop100.fi . Reput lajitellaan ja jaetaan elokuussa Hopen toimesta suoraan koulutietään aloittaville lapsille.

Hope ry on vapaaehtoisvoimin toimiva järjestö, joka jakaa vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä.

Keräys on myös osa OP:n lahjaa satavuotiaalle Suomelle. Juhlavuoden kunniaksi jokainen OP:n työntekijä tekee pivän vapaaehtoisena työajallaan.