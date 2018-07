Tassunjäljet vierellämme – kissat tassuttelevat ihmisten sydämiin, mutta hylkääminenkin on edelleen yleistä

Kolmivuotias kolli Christophorus Columbus Vetka Sakury, tuttujen kesken Ripe, on kuriilien bobtail. Kissaa ulkoiluttava Klavdia Parkkonen tutustui tähän omalaatuiseen kissarotuun vuonna 2010 ollessaan työmatkalla Venäjällä. Siellä rotu on alkuperäisenä venäläisenä kissana kasvattanut suosiotaan viime vuosina, mutta muualla se on yhä harvinainen. Suomessa on vain viisi bobtailien kasvattajaa, ja Parkkonen on heistä yksi.

– Siihen on syyllinen kyllä puolisoni, Parkkonen naurahtaa.

– Seppo sanoi siltä istumalta, että tuollainen kissa pitää saada.

Töpöhäntäkolli Ripe muistuttaa ulkonäöltään pientä ilvestä.

Klavdia Parkkosella oli ollut kissa viimeksi lapsuudessa, eikä hän ollut suunnitellut sellaisen hankkimista. Syksyllä 2010 Suomeen kuitenkin saapui hänen ensimmäinen töpöhäntäkollinsa Marski eli Marmelad Island Julapp.

– Sitten tuli toinen kissa, ja kolmas, ja sitten pentuja. Kävimme näyttelyissä, miksemmepä olisi alkaneet kasvattaakin kissoja? Parkkonen muistelee.

Virallinen kasvattajanimi ”Kuriton” on sekin Seppo Parkkosen keksimä.

Kissankasvatusta ei voi sanoa isoksi bisnekseksi. Suomessa sillä ei elä käytännössä kukaan. Asian hyvä puoli on se, että rotukissoja eivät niinkään vaivaa monien rotukoirien ongelmat: ylijalostuksesta johtuvat perinnölliset vaivat. Myöskään niin kutsuttua pentutehtailua ei esiinny samassa mittakaavassa, ja kasvattajat tekevät aktiivisesti yhteistyötä sekä sen että sisäsiittoisuuden kitkemiseksi.

Klavdia Parkkonen muistuttaa, että rekisteröimätöntä rotukissan pentua ei pitäisi koskaan ostaa.

Näyttelykelpoisen rotupennun hinta voi kohota tuhannen euron paremmalle puolelle, mutta siihen on syynsä. Rekisteröinti, rokotukset ja madotukset eivät ole ilmaisia.

– Vastuullinen kissaihminen ymmärtää tämän eikä tingi, eikä kukaan itseään kunnioittava kasvattaja pudota hintaa, Parkkonen sanoo.

Kissanpennun luovutusikä on noin 12 viikkoa, ja Parkkonen pitää siitä kiinni. Hän ei ole myynyt yhtäkään Kuriton-pentua keskustelematta ensin pitkään ostajan kanssa vähintään sähköpostitse. Useimpiin ostajiin hän on pitänyt yhteyttä myös jälkeenpäin.

Töpöhäntäisyys on kuriilien bobtailin synnynnäinen ominaisuus, ja jokainen töpö on ainutlaatuinen kuin sormenjälki. Lyhythäntäisyyttään bobtail kompensoi pitkillä ja vahvoilla takajaloillaan. Parkkosen mukaan tähän hieman jänismäiseen ulkonäköön joko ihastutaan tai vihastutaan.

– Aluksi oli vaikeaa saada pentuja kaupaksi, kun kukaan ei tuntenut rotua. Nykyään ei tarvitse kuin kuva laittaa Facebookiin, niin tulee kyselyä, että ”olemme tutkineet eri rotuja ja haluamme juuri TÄMÄN kissan!” Se on jokaisen kasvattajan unelma.

Bobtaileista kerrotaan Venäjällä hurjia tarinoita: väitetään, että kissajoukko voi kyetä päihittämään karhun! Uskottavampien kertomusten mukaan töpöhännät ovat eteviä kalastajia ja pitävät vedestä. Ainakin Ripe-kissa leikkii mielellään valuvan hanan alla. ”Bobbarin” luonnetta Parkkonen kuvailee lähes koiramaisen seuralliseksi. Jotkut oppivat jopa noutamaan, tietenkin vain silloin kun huvittaa.

– Ei välttämättä ihan sylikissoja kuitenkaan.

Kuriton Cinderella syntyi yhtenä kahdeksasta pennusta vuonna 2014.



Vuosikymmenen alkupuolella Kuriton-kissalaan siunaantui kolme pentuetta. Jokaisessa oli 6–8 pentua; tällainen hedelmällisyys on bobtaileille harvinaista. Näistä kissoista on Parkkosilla enää yksi, valkoinen Kuriton Cinderella. Osa pennuista on päässyt näyttely- ja siitoskissoiksi, muut tavallisiksi lemmikeiksi.

– Pentujen luovutus on kauheaa, kun ne on pienestä asti kasvattanut, Seppo Parkkonen huudahtaa.

Kissojen kasvatus vaatii järjestelmällistä työtä. Näyttelyt kuuluvat asiaan. Ihmisten elämä menee pitkälti kissojen ehdoilla; niiden viihtymisestä on huolehdittava. Tällä hetkellä kissalassa ei olekaan pentuja, sillä Klavdia Parkkosen työkiireet ovat syöneet aikaa.

– Nautimme nyt vain näiden kissojen kanssa olemisesta, hän sanoo.

Varsinaiseen kasvatustoimintaan Parkkoset aikovat palata ennen vuosikymmenen loppua.

Punatäplikäs Marski on kahden ensimmäisen Kuriton-pentueen isä.



Rotu: Mikä ihmeen kuriilien bobtail?

Kotoisin Kuriilien saarilta Venäjän ja Japanin välistä.

Ns. alkuperäinen rotu, eli kehittynyt omaksi rodukseen ilman ihmisen jalostusta.

Rotukissaliittojen kansainvälinen kattojärjestö FIFé (Fédération Internationale Féline) kuitenkin tunnusti rodun vasta 2004.

Muistuttaa siperiankissaa ja japanin bobtailia, ja lieneekin sukua molemmille.

Häntä on korkeintaan 8 cm mittainen ja usein mutkainen. Kyseessä on eristyneissä saarioloissa säilynyt perinnöllinen mutaatio.

Rodusta on sekä pitkä- että lyhytkarvainen muunnos.

Suosituin Venäjällä, missä elää noin 150 rekisteröityä yksilöä.

Lähteet: Suomen Kissaliitto, Fifeweb.org

"Jos kissa häviää, aina voi ottaa uuden" – kissojen hylkääminen yhä valitettavan yleistä

Noin 300. Niin monta koditonta kissaa on kuluneen vuosikymmenen aikana saapunut Arja Oksmanin eläinkotiin Juukaan. Tällä hetkellä hänen hoivissaan elää niitä kuusitoista.

Arja Oksman on vastannut Juuan löytöeläimistä seitsemän vuoden ajan. Sylissä istuvan Rasi-kissan oikeaa omistajaa etsitään parhaillaan.

Mistä ne kaikki tulevat? Osa on eksyneitä kotikissoja, joista useimpien omistaja löytyy parhaimmillaan muutamassa päivässä. Internet ja sosiaalinen media ovat helpottaneet hukassa olevan eläinystävän etsiskelyä. Esimerkiksi Facebookissa on sivu ”Kadonneet ja löytyneet lemmikit Pohjois-Karjalassa”.

Karu totuus kuitenkin on, että monen kissan perään kukaan ei kysele. Ylivoimaisesti suurin osa kodittomista eläimistä on kissoja. Oksman on joutunut toteamaan, että kaikesta valistustyöstä huolimatta niin sanottuja kesäkissoja otetaan edelleen. Joensuun Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Heimonen vahvistaa tämän.

– Kyllä se ilmiö on yhä olemassa ainakin Pohjois-Karjalassa. Nimenomaan keväästä syksyyn meille tulee paljon pentuja ja tiineitä kissoja.

Pentuja löytyy esimerkiksi teiden varsilta tai metsistä. Heimonen selittää, että omistaja saattaa itse ajaa pois tiineen tai muuten ongelmia tuottaneen kissansa. Samoin Oksman kertoo joihinkin iskevästä ”allergiasta, joka on vain pään sisällä” eli tekosyy kissan hylkäämiseen.

Mielikuva Suomen luonnossa pärjäävästä kissasta elää sitkeästi, vaikka moni kuolee kylmyyteen, tauteihin tai liikenteen uhrina ensimmäisen vuotensa aikana. Eikä tämä ole edes pahin ongelma suuremmassa mittakaavassa.

– Ajatellaan, että kyllä se lomareissulle otettu suloinen pentu selviää. Ja voihan se selvitä. Mutta jos sitä ei ole leikattu, siellä on kohta lauman verran villiintyneitä, sisäsiittoisia, sairaita kissoja, Oksman lataa.

Valvontaeläinlääkäri Kerttu Louhelaisen mukaan nämä vapaina kuljeskelevien, holtittomasti lisääntyvien kissojen populaatiot ovat maanlaajuinen ongelma ja muodostavat merkittävän osan kaikista löytökissoista.

Osa elää puolivilleinä esimerkiksi jonkun navetan ylisillä, osa täysinä päällekäyvinä villieläiminä metsien autiotaloissa.

Kissoja saattaa olla yli kaksikymmentä yhdessä laumassa, ja kun valvontaeläinlääkäri hälytetään paikalle poistamaan ne, valitettavan moni joudutaan sairaalloisuuden takia lopettamaan. Louhelainen luonnehtii työtään ”loputtomaksi ja raskaaksi”.

Eläinlääkäri tyrmää yleiset kielteiset uskomukset kissojen steriloimisesta, samoin Heimonen ja Oksman. Mitään tieteellistä pohjaa ei ole esimerkiksi väitteellä, että naaraskissan kerta kaikkiaan pitäisi saada ainakin yhdet pennut. Leikkaamattomuus aiheuttaa Louhelaisen mielestä enemmän ongelmia kuin leikkaaminen, myös kissoille itselleen: jatkuva tiineys rasittaa naaraita, ja kollit joutuvat helposti tappeluihin ja saavat tauteja.

– Ja jos kissa ylipäätään metsästää, leikkaaminen ei sitä vähennä. Kolleilla jopa päinvastoin, koska silloin ne pysyvät paremmin omassa pihapiirissä.

Sterilointi ei maksa välttämättä sataa euroa enempää, erityisten leikkaamiskampanjoiden yhteydessä niinkin vähän kuin 20 euroa.

Mikään eläin ei ylipäätään ole ilmainen – vaikka omistaja olisikin saanut sen ”ilmaiseksi” tuttavaltaan, jonka kissa teki taas yhdet vahinkopennut. Valitettavasti kissoja ei Hanna Heimosen mukaan arvosteta sen vertaa, että tämä ymmärrettäisiin.

– Jos kissa häviää, aina voi ottaa uuden, hän kiteyttää yleisen asenteen.

Lain mukaan irtokissa toimitetaan löytöeläinsuojaan, jollaisena esimerkiksi Oksmanin eläinkoti toimii.

Kissaa tai mitä tahansa lemmikkinä pidettävää eläintä on säilytettävä vähintään 15 vuorokautta, minkä jälkeen se voidaan myydä edelleen tai lopettaa.

– Yhtäkään ei lopeteta, pikku hiljaa katsellaan niille koteja, Oksman vakuuttaa.

Vapaaehtoisvoimin pyörivä Joensuun Eläinsuojeluyhdistys joutuu rajallisten resurssien takia ottamaan hoitaakseen ensisijaisesti kissoja, joiden paikka ”ei ole eläinsuojassa”, kuten pentuja tai tiineitä naaraita.

Yhdistys huolehtii niiden leikkaamisesta, rokottamisesta ja loishäädöistä.

Oma lukunsa ovat kotikissat, joiden omistaja on joko kuollut tai sairastunut niin vakavasti, ettei ole itse kyennyt etsimään kissalle uutta kotia. Ne löytävät kodin yleensä helposti yhdistyksen kautta.

Saako kissa kulkea vapaana?



Järjestys- ja metsästyslaeissa seisovat pykälät saattaavat häkellyttää vapaina kuljeskeleviin kissoihin tottuneita.

Niiden mukaan muualta kuin omistajansa tai sellaiseen rinnastettavan henkilön mailta irrallaan tavatun kissan katsotaan olevan heitteillä.

Toisin sanoen kissa voidaan toimittaa löytöeläimenä viranomaisille, ja se on haettava kotiin parin viikon aikana. Päälle voivat napsahtaa maksut kissan talteenotosta ja ylläpidosta, pahimmillaan sakot sen heitteillejätöstä.

Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että omalle pihalle ilmestyvän vieraan kissan vahingoittaminen on yhtä lailla laitonta.

Vain aidosti villiintyneet metsien populaatiokissat rinnastetaan rauhoittamattomiin luonnonvaraisiin eläimiin.

Joensuun Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Heimonen vihjaa, että omia kasvimaita tai lasten hiekkalaatikoita terrorisoivan naapurinkissan vieminen eläinsuojaan toimii tehokkaana rautalankavääntönä siitä, että kissan perään kannattaisi katsoa.

– Mielipiteeni on, ettei kissaa tarvitsisi pitää vapaana lainkaan.

Valjaat tai ulkotarha, Heimonen sanoo.

– Sisäkissanakin se elää aivan onnellista elämää, jos se on alun perinkin sellaiseksi totutettu ja sillä on tarpeeksi virikkeitä.

Irtokissaa uhkaavat monet vaarat: taajamissa liikenne, maaseudulla pedot.

Kissa on itsekin petoeläin ja sellaisena vaaraksi esimerkiksi lintujen ja oravien poikasille, joskaan ei ainoa tai pahin uhka lintukannalle.

Kissojen ulkotarhat ovatkin Heimosen mukaan yleistyneet.

Tuholaistorjujasta some-tähdeksi

Kauneuden ja suloisuuden ruumiillistuma, ihailtavan itsenäinen?

Vai nautinnonhalussaan, tottelemattomuudessaan sekä pedonluonnossaan kaikin puolin itsekäs ja moraaliton olento?

Vaiko kenties ihmisen hyödyllinen kumppani hiirestäjänä ja tutkitusti terapeuttisena seuralaisena?

Kissasta on moneksi, ja eri kulttuurit eroavat huimasti toisistaan kissasuhteessaan.

Kristilliseen perinteeseen mahtuu paljon suoranaista kissavihaa: kissa yhdistettiin pakanallisiin jumaluuksiin ja sitä kautta paholaiseen, eikä sille ominainen itsekeskeinen hedonismi ole auttanut asiaa.

Samoin monissa Afrikan maissa kissoihin suhtaudutaan skeptisesti. Sen sijaan islamilaisissa ja buddhalaisissa maissa kissaystävyydellä on syvät juuret.

Profeetta Muhammedin kerrotaan rakastaneen kissoja ja julistaneen niiden pääsevän paratiisiin.

Tämän päivän populaarikulttuuri pursuaa kissoja. Ne poseeraavat kuvakirjoissa, kalentereissa ja käyttöesineissä.

Jim Davisin luoma Karvinen ja muut sarjakuvakatit nauttivat kestosuosiota.

Yrmeä Grumpy Cat naurattaa sosiaalisen median meemikuvissa.

Erityisen kauniit kissat kohoavat suorastaan internetjulkkiksiksi: alankomaalaisella Smoothie-kissalla on Instagramissa yli miljoona seuraajaa, Oulun seudulla asustavalla Sämpyllä tovereineen kymmeniätuhansia.

Kissoissa vaikuttaa tosiaan olevan jotain erityistä. Jopa koko sivilisaatio saattaa olla niiden ansiota: ilman kissoja hävittämässä hiiriä ja rottia ei viljan laaja varastoiminen olisi ollut mahdollista.

Ainakin kissan ja ihmisen yhteinen historia on täynnä äärimmäisiä tunteita.

n. 10 000 eKr.

Natufialaiset, Lähi-idän varhainen maanviljelijäkansa, pitävät villikissoja ja muita pienpetoja viljavarastojensa tuholaistorjujina. Kesyyntyneistä villikissoista alkaa kehittyä nykyinen kotikissa, Felis catus. Natufialaisten mukana kissat kulkeutuvat myös Välimeren alueelle.

4000–100 eKr.

Egyptiläiset yhdistävät kissat jumaluuteen, niin että on aihetta puhua suorastaan kissakulteista. Elämänilon jumalatar Bastet esitetään kissanhahmoisena. Eri kulttuureissa moni muukin jumalatar, kuten Mesopotamian Astarte, hindujen Durga ja myöhemmin viikinkien Freija, kuvataan usein kissojen seurassa.

100–300 jKr.

Kissat leviävät ympäri Eurooppaa Rooman legioonien mukana. Joillakin sotilailla on kissaan viittaavia lisänimiä, kuten Cattus (kissa) tai Feliculus (pikku kollikissa). Muutoin roomalaiset arvostavat uskollista koiraa enemmän kuin omapäistä kissaa.

n. 900 jKr.

Kissa saapuu Suomeen, todennäköisesti viikinkien matkassa joko lännestä tai idäntietä. Kansanperinteeseen kotiutuvat ”Kipinätär, Hiiden kissa” sekä varallisuutta kartuttava Missimassi. Suomen kansan kissat jakautuvat vuosisatojen ajan hiiriä pyytäviin navettakissoihin sekä uuninpankolla siliteltävinä lojuviin tupakissoihin.

n. 1480–1700

Noitavainojen yhteydessä tapetaan ja rääkätään etenkin mustia kissoja, joiden katsotaan olevan noitien apureita. Kissojen vähenemisen takia rotat yleistyvät, mikä aiheuttaa toistuvia ruttoepidemioita. Toisaalta ylimykset ja oppineet pitävät kissoja lemmikkeinä ja kirjoittavat niille jopa ylistysrunoja.

1700-l.

Japanissa leviää oman aikansa kissakuvavillitys, yllättävän samanhenkinen kuin nykyään. Kuvat tosin ovat tietenkin piirroksia.

1871

Maailman ensimmäinen kissanäyttely Lontoon Crystal Palacessa. Kissat ovat suosittuja seuralaisia valokuvissa ja ns. visiittikorteissa sekä olennainen osa porvarillista perheidylliä. Kuningatar Viktorialla on kissoja, ja hän vaikuttaakin osaltaan niiden suosioon.

1914–1918 ja 1939–1945

Ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa kissat toimivat rykmenttien maskotteina, laivakissoina ja jopa viestinviejinä.

2000

Yhdysvalloissa elää noin 95 miljoonaa kissaa, Venäjällä 13 miljoonaa, Suomessa hieman alle miljoona. Kissa on useissa maissa noussut koiraa suositummaksi lemmikiksi.

