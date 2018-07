Joensuun Penttilänrannan ruusupuistoa kannattaa vähän etsiäkin

Joensuun Penttilänrannassa viime kesänä avattu ruusupuisto ei ole vielä uhkeimmassa loistossaan, mutta kolmantena kasvun kesänä jo viihtyisä kaupunkikeidas. Penttilänranta on vielä keskeneräinen kaupunginsa, eikä puiston liepeiden sora-autiomaasta pidä hämmentyä, vaan etsiä sinnikkäästi perille.

Penttilänkadun liikenneympyrän vieressä on pysäköintialue, jonne Penttilän täyttömäki ja ruusupuiston valkea leijonapatsas näkyvät. Parkkialueelta puistoon on sorapintaista tienpohjaa 450–500 metriä.

Puisto on omassa lajissaan ainutlaatuinen. Siellä on noin 900 pensasruusua, jotka edustavat noin 130 ruusulajia ja -lajiketta. Lukumääräisesti ja lajistoltaan puisto on Suomen suurimpia ruusutarhoja, pelkästään pensasruusuista koostuvana suurin.

Ruusupuiston suunnittelija, Joensuun kaupungin entinen kaupunginpuutarhuri Kai Ahmio on arvioinut, että parhaimmilleen pensaat kasvavat 6–7 vuodessa. Puisto istutettiin keväällä 2016. Penttilän ruusupuiston kustansivat ja toteuttivat yhteistyössä paikalliset Lions-klubit. Puiston avaus oli osa Suomen Lions-liiton Joensuun vuosikokouksen ohjelmaa kesäkuussa 2017.

Idea ruusupuistosta sukeutui leijonien piirissä, mutta ruusuista koostuva esittely- ja näytepuisto Joensuuhun eli pitkään myös Kai Ahmion haaveena. Penttilässä eri suunnilla virinneet toiveet kohtaavat. Puistossa on aluekartta ja istutusalueilla suomenkieliset ja latinankieliset lajitaulut.

Tietoisuus puistosta on vielä vähäinen. Puutarha-alan ammattilaisia ja puutarhayhdistyksiä on jo vieraillut siellä eri puolilta Suomea. Puistossa voi käydä silloinkin, kun ruusut eivät kuki. Loppukesällä kypsyvät erimalliset ruusunmarjat eli kiulukat ja syyspuolen hortensiat kukkivat.

– Viihtyisä keidas oleskella ja mietiskellä, Ahmio kuvaili puistoa jo avauskesänä.



Juttu on julkaistu alun perin Karjalaisen Kägi-kesälehdessä 2018.