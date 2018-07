Kuvat: Joensuussa voi nähdä nyt epätavallisen paljon nojapyöräilijöitä – kokoontuminen toi harrastajat kaupunkiin

Harrastajien jokakesäinen low ride -tapahtuma sijoittuu tänä vuonna Joensuuhun, mistä käsin pyöräilijät tekevät kolmen päivän ajan retkiä lähikuntiin.

– Tänään lauantaina pyöräilemme Joensuusta Mattisenlahden kautta Liperiin ja takaisin Joensuuhun. Eilen kävimme Kontiolahdelle ja huomenna suunnitelmissa on pyöräillä ainakin Joensuussa joen rantaa, Pasi Räsänen kertoo.

Räsänen on ollut harrastaja noin kymmenen vuoden ajan ja hän on järjestämässä tämän kesäistä tapaamista.

Harrastajia tapaamiseen on saapunut Pohjois-Karjalasta ja eri puolilta Suomea, muun muassa Ristijärveltä Kainuusta ja pääkaupunkiseudulta sekä Kangasalta Pirkanmaalta. Olipa joku polkenut koko matkan Mäntyharjulta ja toinen Helsingistä Joensuuhun saakka.

Nojapyöriä retkueella on monen sorttisia: Joukossa on sekä manuaalisesti poljettavia sekä sähköllä toimivia. On tandempyörä, paksurenkainen maastopyörä ja katettuja kolmipyöriä eli kinnereitä sekä tavallisia kolmi- ja kaksipyöräisiä nojapyöriä. Yhteistä kaikille on ajoasento, jossa nojataan rennosti taakse päin.

Porukka majoittuu Riverian oppilaitoksen tiloissa, minne ajoneuvotkin saa yön ajaksi säilöön. Aikaa vietetään tiiviisti porukalla koko viikonlopun ajan. Räsäsen mukaan noin 60 kilometriä pitkän lenkin jälkeen pyöräilijät käyvät saunomassa Jääkarhuilla ja illalla on tarkoitus mennä Ilovaarirockiin.

Ensi viikonloppuna pyöräilijöistä osa suuntaa polkimet Viroon, jossa järjestetään niin ikään vuosittainen kokoontuminen.

Pasi Räsänen

Osmo Karttunen