Miten rokkiin pääsee bussilla ja paljonko se maksaa? - Tsekkaa täältä rokkibussien reitit ja hinnat

Linnunlahdentie on suljettu liikenteeltä Ilosaarirockin aikana, joten Jojo-liikenteen bussilinjat 5 ja 103 eivät kulje Linnunlahdelle ja Urheilupuistoon asti. Näiden linjojen päätepysäkki on tilapäisesti Papinkadulla evankelisluterilaisen kirkon kohdalla.



Ilosaarirockista on non-stop –bussikyydit perjantaina ja lauantaina kello 22–03 ja sunnuntaina kello 22–02 Marjalaan, Hukanhaudalle ja Utraan. Bussilipun hinta on arkisin klo 10–14 ja klo 18 jälkeen sekä koko lauantain ja sunnuntain kaksi euroa.

Kertalipun hinnan voi maksaa käteisellä tai mobiilisovelluksella. Jojo-lippuja voi ostaa sekä Linjalla- että PayiQ Tickets -sovelluksella. Busseissa käy myös Waltti-kortti. Bussit lähtevät Länsikadulta, Louhelankentän ja keskusurheilukentän edestä.

Ilosaarirockin ylimääräisten bussien reitit:

Länsikatu (Tiedepuisto)-Marjala: Länsikatu-Kirkkokatu (Keskusaukion pysäkki)-Siltakatu-Länsikatu-Yliopistokatu-Noljakantie-Nuottaniementie-Ritvakoivuntie-Noljakankaari-Erkinpellontie-Marjalantie-Lintuaidantie-Aurinkokatu-Sateenkaari.

Länsikatu (Tiedepuisto)-Hukanhauta: Länsikatu-Siltakatu (Keskuspuiston pysäkki)-Itäranta-Vanharaitti-Tikkamäentie-Suvikatu-Niinivaarantie-Ilomantsintie-Lonikintie-Karjamäentie.

Länsikatu (Tiedepuisto)-Utra: Länsikatu-Kirkkokatu (Keskusaukion pysäkki)-Yläsatamakatu-Torikatu-Rauhankatu-Rantakatu-Utrantie-Lasinpuhaltajantie-Mustosenkatu ja käännytään takaisin kohti Länsikatua.

Jos matkustajia ei ole reitin loppuun asti, bussit kääntyvät takaisin Länsikadulle.