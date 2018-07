Mysteerikierros, keppihevosrata ja käsitöitä – Pielisen museossa järjestetään tällä viikolla lastenpäivä

Säätyläisrouva Hilda Dyberg on ilmestynyt ilmielävänä Pielisen museon näyttelyhalliin. Miten on mahdollista, että Hilda, jonka pitäisi olla 1800-luvulla, onkin nyt saapunut nykypäivään? Onko kyseessä tonttujen kepponen vai löytyykö mysteerin takaa Hiiden katala juoni? On myös ratkaistava, kuinka Hilda saadaan palautettua takaisin omaan aikaansa perheensä luo.

Hilda-rouvan mysteerikierrosten lisäksi museolla on leikkimielinen piirustuskilpailu, keppihevosrata, satutuokioita, poniratsastusta pienestä lisämaksusta ja mehutarjoilu lapsille.

Tiistaina 10. heinäkuuta kello 13–15 museolla voi seurata Pirkko Leinosen kehräysesitystä, ja torstaina 12. heinäkuuta kello 13–15 esitellään monenlaisia käsityötaitoja, kuten lautanauhan tekemistä ja langan kehräämistä rukilla.