Kerubin Popkatu-klubeilla musiikkia hip hopista aina vanhan liiton rokkiin asti – "Pyrimme myös nostamaan paikallisia bändejä esille"

Popkadun aikaan Kerubissa riittää menoa ja meininkiä monena iltana.

Klubeja on viisi, joista kolme on Kerubin Salissa ja kaksi Kellarissa. Tiistaina Salissa esiintyy nuoria paikallisia bändejä. Keskiviikkona Salin klubi on hip hop -teemainen ja torstaina rock-teemainen.

– Koska Popkatu ja Ilosaarirock saavat ihmiset liikkeelle ja tänne tulee ihmisiä myös muualta Suomesta, olemme haalineet klubeille monipuolisen esiintyjäkattauksen. Pyrimme myös nostamaan paikallisia bändejä esille, kertoo Kerubin ohjelmapäällikkö Panu Hattunen.

– Keskiviikon klubi kerää kenties enemmän nuorta yleisöä. Torstain klubi taas saattaa vedota enemmän vanhempiin vanhan liiton rokin ystäviin.

Klubien esiintyjäkaartiin kuuluvat muun muassa Adi L Hasla, MC Rontti, Proto-Torvinen ja Murheenlaakso.

– Adi L Hasla on klubien ajankohtaisin nimi. Vaikka kevät on jo mennyt, hänen biisinsä Kevät on tämän kevään ja kesän hitti. Murheenlaakson keikka on kiinnostava, sillä he tekevät niitä vain vähän, Hattunen taustoittaa.

Hattusella on antaa suosituksia, mille klubeille kannattaisi osallistua.

– Kannustan kaikkia tulemaan katsomaan paikallisia bändejä tiistaina. Torstaina Kellarin Dimensio-ilta kannattaa myös kokea, jos siellä ei ole aiemmin käynyt. Kellarin koristeet tulevat olemaan hienot.

Kerubin salissa klubeja on tiistaina, keskiviikkona ja torstaina ja Kellarissa keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. Kaikki klubit ovat maksuttomia.