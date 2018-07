Kolumni: Artikkeli Unkarin demokratian tilasta – ja muuta höpöhöpöä

Havahduin kesälomalla katsottuani Yle Areenasta loistavan dokumentin Vuosi The New York Timesin toimituksessa. Onneksi dokumentin tekijät olivat hoksanneet, että Yhdysvalloissa eletään nyt poikkeuksellisia aikoja. Ainutlaatuista materiaalia.

Journalistina dokumentin hyytävin hetki on se, kun presidentti Donald Trump alkaa konservatiivien tilaisuudessa lietsoa yleisöä kokouspaikan takaosassa olevia toimittajia vastaan. ”Ne kirjoittavat valeuutisia”, Trump huutaa ja huudattaa. Yleisö intoutuu möykkäämään mukana. Toimittaja-aitiossa tulee tukalat oltavat.

Vihaa lietsova populisti toistamassa yleisön edessä yhtä iskulauseistaan.



Suomen eduskuntavaalit ovat jo kohta ovella. Huhtikuussa 2019 on taas valinnan paikka.

Oikeistopopulistit ovat pärjänneet Euroopan maiden viime aikaisissa parlamenttivaaleissa. Italiassa, Itävallassa, Tsekissä ja Saksassa populistit ovat nousseet hallitukseen. Unkarissa ja Puolassa ne ovat jo panneet hyrskyn myrskyn. Länsinaapurissa ruotsidemokraateille povataan syksyn vaaleissa hyvää menestystä.

Meillä tätä populismia edustavat perussuomalaiset. Puolueen gallupkannatus on nyt 10,3 prosenttia (Yle, 5.7.)



Persujen äänenkannattaja Suomen Uutiset julkaisi hiljattain artikkelin Mikä on Unkarin demokratian ja oikeusvaltion tila – Suomen Uutiset haastatteli Orbanin puolueen tiedottajaa.

Otsikosta tuli mieleeni parikin asiaa. Onko Unkarissa vielä toimiva demokratia? Toisekseen lähdekritiikki tai pikemminkin sen täydellinen puute: artikkelin ainoa haastateltava on valtaapitävän Fidesz-puolueen tiedottaja Zoltán Kovács.

Sama kuin tekisi juttua kotimaisesta ruokakaupasta otsikolla Mikä on ruokakaupan tila Suomessa – haastattelimme S-ryhmän viestintäjohtajaa.

Eihän se ole kiellettyä. Näin saadaan kerrottua Kovácsin eli Unkarin hallituksen ja S-ryhmän totuus. Jos tätä tekee tietoisesti ja järjestelmällisesti, sitä nimitetään propagandaksi.



Suomen Uutisten artikkelin kirjoittaja on Marko Hamilo, joka oli aikanaan perustamassa Oikea Media -nimistä verkkojulkaisua. Se edustaa ”vaiettujen suomalaisten ääntä” ja on avoimen maahanmuutto- sekä EU-vastainen. Hamilo on aiemmin toiminut muun muassa Helsingin Sanomien toimittajana.

Kotimaisen populistipuolueen propagandaosastolla on siis kovat piipussa. Asialla ovat ammattilaiset, jotka tietävät, mitä tekevät.

Eduskuntavaaleissa mitataan, haluavatko suomalaiset tätä. Euroopassa se on nyt in.



Mihin siis havahduin? Siihen, että propagandan rinnalla on meidän tehtävämme julkaista yhä pontevammin samoista aiheista uutisia. Siksi, että ihmisillä on käytössään oikeata tietoa mahdollisimman laaja-alaisesti, mistä muodostaa mielipiteensä.

Olipahan kyseessä Trumpin, persujen, hallituksen, kotimaisen kaupparyhmän tai jonkin muun tahon manipulointiyritykset.