Juuassa tahallaan miehen päälle ajanut on vangittu - ravintolan edustalla oli väkijoukko, mies jäi hetkeksi konepellille

Poliisi on jatkanut Juuassa varhain lauantaiaamuna tapahtuneen tapahtumasarjan esitutkintaa.

Poliisi sai lauantaina kello 4.30:n aikoihin hätäkeskuksen kautta ilmoituksen pahoinpitelytilanteesta Juuan keskustassa sijaitsevasta ravintolasta.

- Pian ilmoituksen jälkeen tuli tieto, että ravintolan edustalla on ajettu henkilöautolla yhden henkilön yli, rikoskomisario Simo Hämäläinen kertoo.

Poliisin mukaan tapauksen esitutkinta on edennyt ja asiaa tutkitaan tällä hetkellä tapon yrityksenä ja vaaran aiheuttamisena. Esitutkinnassa on tarkentunut, että tapahtuma-hetkellä ravintolan edustalla on ollut 25-30 henkilöä.

- Ravintolasta poistettu mies oli käyttäytynyt pihalla uhkaavasti, ottanut pihassa olleen auton käyttöönsä ja ajanut autolla kohti ravintolan edustalla ollutta väkijoukkoa, Hämäläinen tiedottaa.

Yksi henkilö ei ehtinyt väistää autoa. Auto oli törmännyt ravintolan edustalla seisoneeseen mieheen.

- Mies oli jäänyt hetkeksi auton konepellille ja lentänyt siitä auton käännyttyä maahan. Mies sai törmäyksessä ensihoitoa vaatineita vammoja, jotka tarkentuvat esitutkinnan edetessä, poliisi toteaa.

Tämän jälkeen mies poistui paikalta autolla.

- Auton kuljettajana toiminut 39-vuotias mies otettiin kiinni Juuasta lauantaiaamuna. Hänet on tiistaina vangittu Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä ja vaaran aiheuttamisesta. Muut rikosnimikkeet tarkentuvat esitutkinnan edetessä, Hämäläinen ilmoittaa.

Poliisi kertoi lauantaina, että epäilty on Juuasta ja uhri Lieksasta.

Poliisilla on tieto, jonka mukaan joku paikalla olleista henkilöistä olisi kuvannut tapahtumaa.Poliisi pyytää tapahtumapaikalla kuvanneita henkilöitä ottamaan yhteyttä suoraan asiaa tutkivaan rikostutkijaan numeroon 029 545 5280.

Myös muut tapahtumasta havaintoja tehneet henkilöt voivat ottaa yhteyttä poliisiin edellä mainittuun numeroon tai sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. .