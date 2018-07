Valtimon kesäpäivien ohjelma keskittyy uudelle Puukoulun esiintymislavalle

Tapahtumassa otetaan käyttöön kirkonkylällä Haapajärven rantamaisemaan valmistunut Puukoulun esiintymislava. Kunnan rakentamalla lavalla esiintyy torstaina Huojuva lato. Perjantaina lauletaan yhdessä, ja sunnuntaina nähdään Maarianvaaran teatterin Idän lokarit -esitys.



– Puukoulun käyttö on muutenkin lisääntynyt ja monipuolistunut, kunnan vapaa-aikapäällikkö Jarkko Nevalainen kertoo.



Koululla voi tutustua Valtimo-seuran Koulua mummon aikaan -näyttelyyn, Valtimon Marttojen 110-vuotisnäyttelyyn ja MTK Pohjois-Karjalan Puutteesta yltäkylläisyyteen -näyttelyyn sekä istuskella 4H-nuorten kahviossa.



Kotiseututapahtuman järjestämiseen osallistuu lähes 20 yhdistystä tai yritystä. Kesäpäivätoimikunnan puheenjohtaja Jani Savolainen Lions-klubista toteaa, että järjestötoiminta on edelleen voimissaan.



– Viikonloppuna koetaan jälleen yhdessäolon ja jälleennäkemisten hetkiä. Sääkin näyttää suosivan meitä, hän sanoo.

Ensimmäinen viikon tilaisuuksista on jo tänään tiistaina, kun lapset kokoontuvat urheilukentälle MLL:n tapahtumaan. Torstaina kentällä pidetään alle kouluikäisten yleisurheilukisat. Perjantaina työväentalossa jytisee kunnan nuorisovaltuuston järjestämä disko.

Keskiviikkona Keskuskadulla vietetään Yrittäjien ja Kehittäjien Kesäkatu-tapahtumaa.



Lasistudio Korpinoidassa Pajukoskella nähdään perjantaina ja sunnuntaina Kalevalan sankarit nykymaailmassa -spektaakkeli. Studio on avoinna päivittäin.



Pianisti Kiyomi Okubo soittaa torstaina illalliskonsertissa Puukarin Pysäkillä. Kirjastossa voi tutustua Leila Kaltilan maalauksiin, Tapaamistuvassa valokuviin kansallispuistoista ja Puukarin Pysäkillä Jenkastudion teoksiin. Rasimäen Erakkolan ikoninäyttelyn aiheena on Äiti.



Rasimäen Tulehmossa on perjantaina kyläilta. Sopiva paikka kohtaamisille on kesäpäivämarkkinat lauantaina. Yhteisöistä torilla esittäytyvät muun muassa kunta, Omavaraopisto ja kotiseutuyhdistys. Karhunpäässä pidetään lauantaina iltapäivällä Veivinheiton 24. MM-kilpailut ja illalla tanssit.



Sunnuntaina hiljennytään. Evankelisluterilaisessa kirkossa on kansanlaulukirkko ja ortodoksisessa kirkossa liturgia.