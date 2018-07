Puhdistamon bioroottori särkyi kesäkuun alussa, ja nyt jätevesiä joudutaan kuljettamaan kirkonkylän ja Valamon puhdistamoille.

Bioroottorin ainoa kotimainen valmistaja on kalajokinen T & A Mämmelä, josta joudutaan tilaamaan kokonaan uusi osa. Valmistajan mielestä 14 vuotta vanhaa bioroottoria ei kannata korjata. Osalla on muutaman kuukauden toimitusaika, joten tilaus on syytä tehdä mahdollisimman pian.