Eineksiä, sadetakkeja ja erikoisherkkuja - näin Ilosaarirock-kävijät huomioidaan lähialueen kaupoissa

Perinteisten einesten lisäksi festarivieraita hemmotellaan myös erikoisherkuilla ja tarjouksilla.

Suvantokadun K-marketin pihasta voi viikonlopun ajan ostaa kojuista makkaraa ja jäätelöä.

- Viikonlopun ajan ostosten yhteydessä on myös mahdollista vaihtaa sulaneet kylmäkallet jäisiin, kauppias Juha Timonen mainitsee.

Papinkadun S-marketissa on Ilosaarirockin ajan myynnissä on Heinosen leipomon pizzoja tavallista suurempi valikoima.

- Tavallisesti meille tulee Heinoselta vain kinkkupizzaa, mutta Ilosaarirockin aikaan meillä on vaihtoehdoissa myös vege, kinkku, jauheliha ja ricotta-pinaatti, marketpäällikkö Merja Kähkönen kertoo.

Suvantokadun K-market on auki perjantai-, lauantai- ja sunnuntaiyönä kello kahteen saakka. Papinkadun S-market palvelee perjantaista sunnuntaihin joka päivä aamuseitsemästä kolmeen saakka yöllä.

Einekset ja juomat tekevät parhaiten kauppansa.

K-marketin Timonen arvioi suosituimmaksi einesruuaksi kolmioleivän. Niitä kauppaan on tilattu noin tuhat.

Lisäksi kauppoihin on tilattu rekkalasteittain virvoitusjuomia. Myös sääennusteita on seurattu, ja koska viikonlopulle on luvattu hellettä, myös vettä on varattu K-marketiin paljon.

Juomien lisäksi kaupat ovat valmistautuneet vastaamaan festarivieraiden muihinkin tarpeisiin.

- Olemme tilanneet kertakäyttöisiä sadetakkeja, hygieniatuotteita, kuten kosteuspyyhkeitä ja tupakkaa. Sitäkin menee valitettavasti paljon, Kähkönen kertoo.

S-marketin pihan tuntumaan on pystytetty rokkiviikon ajaksi noin kymmenen bajamajaa.

