Suomi 100 -kolikkoleijona Outokummun kivimessujen vieraaksi

Outokumpuun tassuttelee kivimessujen vieraaksi kolikkoleijona, jonka Pohjois-Karjalan Numismaatikot ry:n varapuheenjohtaja Timo Ruotsalainen on tehnyt Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi.

Leijonaan on uponnut 450 000 kolikkoa, painoa on noin 850 kg ja korkeuttakin noin 2,5 metriä.

Outokummun kivimessut järjestetään 21. -22. heinäkuuta Outokumpu-hallissa. Kivien, korujen ja kädentaitajien tuotteiden lisäksi messuilla on mahdollisuus arvioittaa vanhoja rahoja, postimerkkejä, kortteja sekä kirjeitä.

Uutena kokeiluna on nähtävänä toimittaja Jussi Hartoman aihefilatelinen näyttely ”Kiviharrastus – huviksi ja hyödyksi”, johon sisältyvät myös aidot kivinäytteet. Toisena näyttelynä on osa Outokummun Kaivosmuseon Heikki Aulangon kaivostoimintaan liittyvästä laajasta kokoelmasta, jonka Aulangon perikunta on lahjoittanut Outokummun Kaivomuseolle.

Geologian tutkimuskeskus tarjoaa luennon ”Kansannäytetoiminnan nykytila ja Suomen luolat” kello 12.00 molempina messupäivinä ja Jan-Mikael Maros luennoi aiheesta ”Jalokivien hoitavat vaikutukset ihmiseen perimätiedon mukaan” klo 14.00 molempina päivinä. Messuilla on myös työnäytöksiä, esittelyjä, arpajaiset, messukahvio, jäätelöä ja tietysti mielenkiintoisia mineraaleja, koruja ja käsitöitä.

