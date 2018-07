Elli Sirviön Kerubi-ura on kulkenut Keskuskujalta Ilosaareen

Kuten hieman pidemmän linjan joensuulaiset muistavat, sijaitsi nykyisin Ilosaaressa toimiva Kerubi alun perin Keskuskujalla. Rock-klubi menetti tilansa syksyllä 2002 ja löysi uuden kodin vasta alkuvuonna 2011.

Varsinaisten Kerubien välisenä aikana puolestaan Niskakadulla Ylioppilastalon korttelissa toimi pienimuotoisempi paikka, Kerubin kuppila.

Vain yksi ihminen on työskennellyt kaikissa kolmessa Kerubissa: ravintolatyöntekijä Elli Sirviön Kerubi-historia ulottuu edellisen vuosituhannen puolelle.

– Opiskelin 16-vuotiaana esitystekniikan linjalla Outokummussa ja meidän vuosikurssi teki työharjoitteluna Kerubin tekniikkaa, Sirviö pohjustaa.

– Siitä päädyin tekemään myös tuurauksia siivoojana. Tiskillä aloin työskennellä osa-aikaisesti vuonna 2001.

Keskuskujan Kerubin huippuhetkiin Sirviö laskee Hassisen koneen yllätyskeikan kesällä 2000: bändi soitti kutsuvierasyleisölle ennen esiintymistään Laulurinteen Eastpop-tapahtumassa.

– Se on edelleen ehkä paras koskaan näkemäni keikka. Kun on kasvanut Joensuussa, niin Hassisen kone oli itselle lapsena sama juttu mitä Robin tai Antti Tuisku ovat nykypäivän muksuille.



Kerubin kuppila avasi ovensa syksyllä 2003 ja Elli Sirviö toimi alusta loppuun paikan ravintolapäällikkönä.

– Tavallaanhan se oli aikamoinen työntö syvään päähän, mutta silloin oli niin nuori ja innokas ettei sitä osannut jännittää, Sirviö muistelee.

– Meillä oli hyvä porukka ja tuki Popmuusikoilta. Kuppilahan syntyi eräänlaiseksi tekohengityspaikaksi Kerubin uuden varsinaisen tilan etsimisen ajaksi, mutta siinä kestikin sitten pidempään kuin olisi luullut.

Kerubin kuppila lopetti toimintansa alkuvuonna 2010, vuotta ennen nykyisen Kerubin avaamista.

– Kuppilassa parasta oli vapaus toteuttaa pöhköjäkin ideoita, Sirviö kehuu.

– Meillä oli kaikenlaisia pienempiä poikkitaiteellisia keikkoja ja sen lisäksi esimerkiksi bingoa ja lähiöbileitä, jotka olikin hyvin suosittuja.



Nykyisen työpaikkansa eduksi Elli Sirviö laskee monipuolisuuden.

– Pelkän rokkibaarin pyörittäminen on nykyisin aika riskibisnestä. Nykyinen Kerubi on monipuolistunut, on catering-palveluja, pesisareenaa ja tapahtumatuotantoa, kaikki ei ole yhden kortin varassa.

Kerubin lisäksi Sirviöllä on takanaan pitkä ura Ilosaarirock-aktiivina. Viimeiset vuodet laulurinteellä ovat kuluneet Kerubin Pop-up -ravintolassa, mutta sitä ennen hän toimi pitkään jäähallin klubien vastaavana sekä lavamanagerina.

– Festivaalihommat ovat sen verran kuluttavia, että aikoinaan joidenkin festivaaliviikonloppujen aikana painoa putosi viisi kiloa, Sirviö toteaa.