Paimenmatara erotti jyvät akanoista, oikein vastanneiden määrä putosi kasvivisassa puoleen - tunnetko mikä on 5. kierroksen kasvi?

Väärin vastanneista 162 arveli kasvia ahomataraksi ja 27 luhtamataraksi. Pelkän mataran vastasi 18, ja myös monia muita mataroita ehdotettiin. Jotkut sekoittivat mataran koiranputkeen tai kuminaan.

Muutamat valkokukkaiset matarat ovat äkkiseltään katsoen varsin samannäköisiä ja niiden määrittäminen voi tuottaa vaikeuksia, sillä niitä pitää tutkia lähietäisyydeltä.

Paimenmatara on kookas. Sen varsi voi kasvaa kukintoineen metrin korkuiseksi. Varsi on nelisärmäinen ja tyvestä vankka.

Lehdet kasvavat kiehkuroina 6–8 lehden ryhminä varren ympärillä, mikä näkyy kuvan alalaidan oikeanpuoleisissa varsissa. Lisäksi lehdet ovat leveimmillään kärkiosasta ja lehden kärjessä on lyhyt ota eli piikkimäinen kasvinosa. Hyvä tuntomerkki on myös nivelkohtien turpoaminen. Teriö on ratasmainen, neliliuskainen ja kukinnon väri on valkoinen tai kellanvalkoinen. Kukinto on laaja ja maastossa näyttävä harsuinen viuhkosto.

Paimenmataran lähilajeista samannäköisellä ahomataralla on varren kiehkuroissa neljä lehteä, joista toinen vastakkainen pari on selvästi toista lyhyempi. Luhtamataran kiehkuroissa on yleensä kuusi lehteä, joissa on pitkähkö ota.

Paimenmatara kukkii nyt runsaana Pohjois-Karjalassa teiden varsilla, ojien pientareilla, niityillä ja laitumilla.

Maa- ja metsätalousministeriö on luokittanut paimenmataran haitalliseksi vieraslajiksi.

– Pidän sen tiheistä ja valkoisista kukinnoista, jotka sopivat hyvin puutarhan niittykasvien joukkoon, varsinkin, jos sen kasvualuetta voi vuosittain pitää kurissa ja rajata sen kasvualuetta sopivankokoiseksi, Luken erikoistutkija Kauko Salo kommentoi.

Paimenmatara risteytyy keltakukkaisen keltamataran kanssa ja tällaiset eri värivivahteiset, kellertäväkukkaiset risteymät ovat piennarmataroita, joita tapaa Etelä-Suomessa. Tämä risteymä luokitellaan haitalliseksi vieraslajiksi.

