Mansikka maistuu makealta suoraan pellosta

Pienet kädet tekevät löytöjä Sinkkosen Marjatilan mansikkapellolla Kontiolahdella. Toinen toistaan muhkeammat marjat löytävät tiensä suoraan suuhun. Viisivuotiaat Onni ja Toivo Venäläinen auttavat toki perhettään keräämään marjat pakkaseen talven varaksi, mutta ensin on hyvä tehdä laaduntarkkailua.

- Kaikki on hyviä, paitsi raakileet, Onni kertoo.

Onni kertoo syöneensä kerralla sata mansikkaa. Toivo ainakin miljoona. Ihan niin paljon marjoja ei kuitenkaan ehdi mansikkarivistä katoamaan, sillä puolessa tunnissa perhe on saavuttanut tavoitteensa. Kolme ämpärillistä on täynnä marjoja.

Mansikkatilalla on ollut kiireinen viikko. Polka on nyt satoisaa, ja poimijoita on ollut paljon. Aika itsepoimintaan varataan yleensä soittamalla, mutta joskus poimijoita tulee ilman ajanvaraustakin. Ajanvarauksella huolehditaan, että kaikille riittää marjaa poimittavaksi.

- Yleensä poimijat viihtyvät tunnin tai kaksi ja keräävät kymmenen kiloa mansikoita. Aika moni tulee perheen kanssa, myyjä Virpi Sinkkonen kertoo.

Yksi suuhun ja toinen ämpäriin - Mansikkatilalla viihtyy lapset ja aikuiset