Tupis2018 järjestetään ensi viikolla - Lasten olympialaisten palkinnot jakaa rallilegenda

Tuupovaaran Urheilijat ja Tuupovaaran Lions Club järjestävät Tupis2018-kesätapahtuman ensi viikolla 21.-22. heinäkuuta.

Leikkimieliset Lasten olympialaiset aloittavat viikonlopun ohjelmatarjonnan Tuupovaaran yleisurheilukentällä lauantaina kello 11, tapahtumatiedotteessa kerrotaan. Olympialaisiin ilmoittaudutaan paikan päällä kello 11-13.

Lapsille kisa on maksuton, mutta aikuisten sarjassa osallistumismaksu on 10 euroa per henkilö.

Tuupovaaralaiset järjestöt, yritykset, pelastuslaitos ja rajavartiosto esittelevät toimintaansa torilla kello 14-17.

Lauantaina voi lisäksi kuunnella Varjojen Yön esiintymistä ja katsella piirakantekokilpailua.

- Toritapahtuman yhtenä huipennuksena Lasten olympialaisten palkinnot jakaa rallilegenda Ari Vatanen (kuvassa oik.) kello 15, tiedotteessa ilmoitetaan.

Sunnuntaina 22. heinäkuuta juhlistetaan tangokuningatar Saija Tuupasen 15-vuotista laulajanuraa juhlakonsertissa liikuntahallilla kello 15.

Konserttiin myydään ennakkoon lippuja K-market Tuohitorvessa, ja lippujen myynti alkaa ovella kello 14.

Tiedotteen mukaan tapahtumista saatava tuotto käytetään nuorten liikuntaharrastusten järjestämiseen ja tukemiseen.

Tapahtumaa tukevat Joensuun kaupunki, Op Vaara-Karjala, K-market Tuohitorvi, Urakointi Tuupanen, Pogostan Sanomat, Korpiselkätalo, Mendin ja Tmi TP Suhonen.