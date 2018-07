Kannattaa vilkaista aamun Karjalaisesta, mitä kuuluu ajatella Ilosaarirockin ensimmäisen illan soitoista. Sen jälkeen voi olla vakuuttavan syvällisesti yhtä mieltä muiden kanssa, vaikka ei niin musiikista mitään ymmärräkään.

Aamupalaksi pari pilleriä päänsärkyyn, raaka kananmuna tai kaksi ja lusikallinen hunajaa. Pysyy myöhemmin kaikki muu paremmin sisällä. Tosin ei rokkiin syömään mennä. Tärkeää on saada verensokerit ja nestetasapaino nousuun heti aamusta. Sitten vaan tärpäkkänä Ilosaarirockin toiseen päivään. Sillä se lähtee, millä on tullutkin.

Rokkifestareille täytyy valmistautua huolellisesti kuin pitkän matkan polkujuoksuun. Täsmätankkausta ja herkistelyä.



Moni menee Ilosaarirockiin siksi, että kaikkihan siellä ovat. Joku toinen pysyy poissa juuri samasta syystä.

Tärkeää on lähteä liikkeelle heti aamulla, jotta ehtii kaikkiin jonoihin. Matkalla on monta pakkorastia, joissa on viisasta tankata. Nopeat syövät hitaat, ja aikainen lintu saa varmasti juomaa. Jos lähtiessä myöhästyy, voi jäädä janoiseksi. Silloin mikään ei ole niin arvaamaton kuin janoinen festarivieras, varsinkin selvin päin.

Kun lähtee heti, ehtii jonottamaan pääsylippua ja maksuranneketta. Mahdollisuutta jonottaa ei kannata jättää käyttämättä. Ilman tunnin parin jonotusta ei pääse festarifiilikseen. Onnistuneen jonotuksen jälkeen on taas oikein hyvä jano.

Festarialueelle meno kannattaa ajoittaa täsmällisesti avaushetkeen. Paras tunnelma on silloin, kun on ruuhkaa ja pitkät jonot. Missään ei tunne sellaista läheisyyttä ja yhteisyyttä kuin ruuhkasumassa tappituntumalla madellessa.



Turvatarkastukseen jonotus on myös viisasta käyttää hyväksi, koska sekin kuuluu pääsylipun hintaan. Jonotus tässä vaiheessa on viimeinen mahdollisuus. Sisällä festarialueella ei ole jonoja.

Uusi maksuranneke poistaa oluen jonottamisen, muista juomista puhumattakaan. Maksuranneke toimii nopeasti ja varmasti kuin taksien Kela-kyydit, luvataan.

Myöskään vessajonoja ei ole enää. Vessoja on niin paljon, että ei ole eikä tule hätä kenellekään. Jonotukseen ennen menneen ajan voi nyt käyttää nestetasapainosta huolehtimiseen.

Turvatarkastuksessa ei ole Ruisrockin kaltaista lämpökameraa, joka näkee, jos alushousun sisään on unohtunut lämmin lanttukukko. Omat eväät on kielletty, mutta aina kannattaa yrittää, kunhan ei jää kiinni.

Koska festareilla tuskin saa kevytmaitoa, kannattaa pieni maitopullo piilottaa vaikka ranskanleivän sisään. Kesäkurpitsaan voi pumpata piimää. Kurkunpätkä miehelle pullottamaan housujen haarukseen. Sitten vaan pyytää kopeloivalta turvamieheltä, että ole minulle hellä.

Myös yleisön kuuluu esiintyä. Cheekille ja Apulannalle saa huutaa: soittakaa Kuurankukkaa!