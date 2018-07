Huumeet ja helle pitivät poliisin ja SPR:n kiireisinä Ilosaarirockin aikana

Ilosaarirock on sujunut viranomaisten mukaan hyvin, eikä suuria ongelmia ole ilmennyt. Itä-Suomen poliisin ja SPR:n viikonloppu on ollut "hyväntuulinen mutta vilkas".

SPR uskoo, että koko viikonlopun aikana hoidettavana käy kaikkiaan 800 ihmistä. Viime vuonna luku oli 500, mutta se rikkoontui jo lauantaina.

- Promillet ovat olleet korkeammat kuin viime vuonna. Veden sijaan nesteytystä on koitettu hoitaa alkoholilla, kertoo SPR:n yleisjohtaja Niina Pekkanen.

Helle on aiheuttanut esimerkiksi nestehukkaa ja uupumusta.

- Onneksi viikonloppu on ollut rauhallinen, koska helle on väsyttänyt myös järjestyksenvalvojia, pohtii Ilosaarirockin turvallisuuspäällikkö Kai Hiltunen.

Ilosaarirockissa on tavoitteena hoitaa omat potilaat paikan päällä. Tapahtuman aikaan keskussairaalan päivystystä on koitettu olla kuormittamatta.

- Festivaalilippujen hinta koostuu muun muassa tästä. Emme halua viedä kaupunkilaisilta festivaalin aikaan resursseja, kertoo Ilosaarirockin vastaava tuottaja Petri Varis.

Alkoholiin ja huumeisiin liittyneet tapaukset ovat työllistäneet poliisia eniten.

- Olemme huolestuneita nuorten päihteidenkäytöstä. Vanhempien kannattaisi ottaa selvää, missä heidän lapsensa liikkuu. Olemme nähneet viikonlopun aikana todella päihtyneitä nuoria, toteaa Itä-Suomen poliisin tapahtumaorganisaation viestintäjohtaja Minna Immonen.

Poliisi on kiertänyt tullin koiran kanssa etsimässä huumeita. Kannabis on ollut huumeista yleisin, mutta poliisi on törmännyt myös ekstaasiin ja amfetamiiniin. Sekakäyttöä on ollut vain vähän.

- Huumeita on löydetty varsinkin telttakylien alueella. Määrät eivät kuitenkaan ole olleet suuria.

Sunnuntai-iltapäivänä poliisi oli kirjannut vuorokauden ajalta muun muassa useita huomautuksia alaikäisten alkoholinkäytöstä, yhden liikenteen vaarantamisen, pahoinpitelyn, järjestysmiehen vastustamisen ja huumausainerikoksen.

Poliisi kehottaa ihmisiä vaihtamaan juomansa hyvissä ajoin veteen, jotta paluuliikenne sujuisi hyvin. Leirinnän edustalla on puhalluspisteitä maanantaiaamusta lähtien

Ilonassa loppuviikosta tapahtunut puukotus ei ole vaikuttanut mitenkään Ilosaarirockin turvallisuusjärjestelyihin.