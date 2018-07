Juuan kunnan mökkiläispäivä on Suomen suurin mökkiläistapahtuma ja Juuan suosituin kesätapahtuma. Mökkiläispäivä on kaikille avoin ilmaistapahtuma, jossa on ohjelmaa koko perheelle.

Vuoden 2018 Juuan kunnan mökkiläinen julkaistaan lauantaina iltapäivällä. Vuoden mökkiläinen valitaan Juuan saaristolaistoimikunnan toimesta keväällä tehtyjen esitysten perusteella.