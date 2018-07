Helle on tyhjentänyt kauppojen juomahyllyt - "Saatavuusongelmat tulevat vielä jatkumaan"

Helteinen sää on nostannut erityisesti kivennäis- ja lähdevesien menekkiä kaupoissa. Lämmin alkukesä on kuitenkin päässyt tyhjentämään tehtaiden kesälle varatut juomavarastot jo ennen aikojaan ja aiheuttaa nyt kauppoille saatavuusongelmia.

- Kivennäis- ja lähdevesissä esimerkiksi Pirkka-merkin joitakin tuotteita on ollut vaikea saada niin suuria määriä kuin menekkiä olisi. Emme saaneet edes juhannukseksi kaikkea mitä olisimme halunneet, kun varastot olivat ehtineet huveta jo toukokuun helteissä eikä panimoiden ja virvoitusjuomatehtaiden tuotanto pysy kysynnän perässä, Citymarket Pilkon teollisten elintarvikkeiden ja panimotuotteiden osastopäällikkö Petri Kumpulainen kertoo.

Juhannuksen jälkeen tilanne on päässyt pitkittymään eikä loppua helteille vielä näy. Puuttuvat merkit kauppa on pyrkinyt korvaamaan vastaavilla rinnakkaistuotteilla.

- Kurjinta on, jos kampanjatuotteet loppuvat kesken. Jos tuotetta on mainostettu TV:ssä ja asiakas on sen perässä kauppaan tullut, täytyy meillä olla hyllyssä vähintään vastaava tuote, Kumpulainen sanoo.

Kumpulainen uskoo vesien saatavuusongelmien jatkuvan vielä kauan.

Savon Sanomissa iisalmelaisen Olvin tuotantojohtaja Lauri Multanen kertoo, että erityisesti kivennäisvesien ja virvoitusjuomien menekki on kasvanut eniten helteiden takia. Hänen mukaansa oluen myynti on yleensä tasaisempaa kesällä.

– Helteiden takia myyntimäärät voivat nousta esimerkiksi 20–30 prosenttia. Joskus on pientä puutetta, kun volyymit ovat kasvaneet. Aika hyvin tarve on ennustettu. Kun koneisto on äärimmilleen viritetty, se ei anna anteeksi yhtään, hän arvioi viime maanantaina.

Muita hellesään herkkuja Pilkon Citymarketin hyllyssä on kuitenkin riittänyt ainakin toistaiseksi.

- Käsittääkseni jäätelössä ei vastaavia saatavuusongelmia ole ilmennyt. Kuuma sää näkyy muidenkin elintarvikkeiden menekissä: kevyitä salaatteja myydään raskaita pihvejä enemmän, Kumpulainen jatkaa.