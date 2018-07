30 asteen maaginen raja ylittyi Pohjois-Karjalassa jo toisena päivänä peräkkäin - ennen eilistä edellinen kerta oli neljä vuotta sitten

30 asteen ylitys on heinäkuussa Joensuun seudulla erittäin harvinaista, sillä 47 vuoden aikana (1972-2018) 17.7.2018 mennessä on 30 asteeseen tai yli päästy vain 33 päivänä. Kyseisenä jaksona on heinäkuun päiviä kertynyt 1443, joten 30 asteen todennäköisyys on 2,3 %.

Edellisen kerran 30 asteeseen päästiin Pohjois-Karjalassa heinäkuussa 2014, joka on 18 hellepäivällään yksi lämpimimmistä heinäkuista vuonna 1972 alkaneella havaintojaksolla.

Heinäkuun keskilämpötila on 17. päivän jälkeen Reijolassa +18,1 astetta, kun ennätysheinäkuussa 2010 lopulliseksi keskilämpötilaksi tuli +22,3 astetta.

Pisin hellepäivien putki on vuodelta 1973, jolloin 11. päivästä lähtien oli 12 perättäistä hellepäivää. Vuonna 2003 putki (21.–31.7.) oli yhtä päivää lyhyempi.

Kaikkien lämpimin heinäkuu on vuodelta 2010, jolloin saavutettiin myös Suomen säähistorian korkein lämpötila, kun Joensuun lentoasemalla Liperissä päästiin 37,2 asteeseen. Myös Joensuun Linnunlahti (+36,8) ylitti edellisen, vuonna 1914 Turussa mitatun ennätyksen.

Heinäkuussa 2010 oli Joensuun Reijolassa 21 hellepäivää ja iltapäivälämpötilojen keskiarvoksi tuli +26,5 astetta.

Erittäin kuumia heinäkuita on vuosien 2010 ja 2014 lisäksi ollut myös vuosina 1973 (iltapäivälämpötilojen keskiarvo +24,7, 19 hellepäivää), 1972 (+24,6, 14), 2003 (+24,5, 20), 2005 (+23,2, 10), 1988 (+23,2, 13), 1997 (+23,1, 14) ja 1994 (+23,1, 12).

Tämän vuoden heinäkuussa on tähän mennessä ollut vasta kuusi hellepäivää, mutta jos ennusteisiin on uskomista, luku kasvaa reilusti yli 10:n.

Neljänä vuonna 1972-2018 hellepäivien määrä heinäkuussa jäi nollaan: 1993, 1996, 2004 ja 2007.

Kylmin heinäkuu havaintojaksollani 1972-2018 oli vuonna 1996, jolloin iltapäivälämpötilojen keskiarvoksi tuli Pyhäselässä +17,4 astetta ja keskilämpötilaksi Joensuussa +14,2.

1960-luvulla on ollut kolme yhtä viileätä heinäkuuta: 1962 (keskilämpötila Joensuussa +14,0), 1968 (+14,2) ja 1965 (+14,3).

Eniten hellepäiviä heinäkuussa 1972-2017, Eero Könösen havainnot:

2010: 21

2003: 20

1973: 19

2014: 18

2011: 17

1972: 14

1997: 14

1988: 13

1994: 12

2005: 10

1999: 10

1983: 10