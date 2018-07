Palava alue on kooltaan noin hehtaarin kokoinen. Ilomantsin paloasemalta kerrotaan, että kyseessä on suoalue, ja maa on turvepohjaista.

Paloaluetta on saatu illan mittaan rajattua, mutta sammutustöissä kestää yöhön asti. Palon syttymisen syytä ei vielä tiedetä.

Alla suurinpiirteinen tapahtumapaikka: