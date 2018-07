Katso video: Kolin Repouuro saatiin mitattua - Kyseessä Suomen pisin lohkareluolasto

Repouuron lohkareluolasto Kolin kansallispuistossa on lasermitattu vuosien 2016-2018 aikana. Sen pituudeksi on nyt saatu 260-280 metriä, mikä tekee siitä Suomen pisimmän luonnon tekemän luolaston.

Yläsavolaiset luolaharrastajat Joni Balk ja Pekka Honkakoski saivat kolmivuotisen mittausurakkansa valmiiksi maanantaina.

Luolaston sisällä voi kulkea viimeisimmän mittauksen mukaan 156 metrin matkan kulkematta saman kohdan kautta.



Repouuro ei ole yksittäinen luola, vaan se on jääkauden synnyttämän louhikon alla kiemurteleva monimutkainen labyrintti. Louhikon lohkareiden koko vaihtelee pakettiauton kokoisista rintamamiestalon kokoisiin.



Luolastossa on välissä avaria kammioita ja välissä juuri ja juuri ihmisen läpiryömittävissä olevia paikkoja. Välissä luolastoon tulee päivänvaloa, välissä on pilkkopimeää. Paikoin on vaarallisia pystyrakoja.

Luolastoon on mahdollista takertua ja myös eksyä. Tämän vuoksi luolastoon ei ole opasviitoitusta, vaan siihen kehoitetaan tutustumaan vain oppaan seurassa.



Repouuron luolasto tarjoaa älyllisen pulmatehtävän, koska luolastossa voi edetä monia eri reittejä. Aiemmin on tiedetty, että luolastossa pystyy kulkemaan 127 metriä kulkematta saman kohdan kautta. Nyt uusissa mittauksissa löytyi uusia reittejä, ja luolastossa voi edetä 156 metriä kulkematta saman kohdan kautta.

Karjalaisen kanssa Repouuron luolassa ovat aiemmin vierailleet Mika Okkonen ja Ilmari Martikainen.

Reitti on monimutkainen, ja sen mittaamiseen kului aikaa viisi tuntia.



Aiemmin Suomen pisimpänä luolana on pidetty Toskaljärven luolaa Enontekiön kunnassa.



Toskaljärven luolan sisään ei voi mennä, koska sen pitää veden täyttämänä sen läpi virtaava joki. Joki menee kallion aukosta maan alle ja tulee ulos reilun 100 metrin päästä sisäänmenoaukosta virraten Toskaljärveen.

Luolaa on pidetty Suomen pisimpänä siellä tehtyjen virtaus- ja värimittausten perusteella. Veteen päästetty väriaine kulkee luolaston lävitse sellaisessa ajassa, joka virtausnopeuden perusteella merkitsee luolastolle 150-170 metrin pituutta.



Nyt yli neljänneskilometrin mitoillaan Repouuron lohkareluolastosta tuli Suomen pisin luonnon muovaama luola.