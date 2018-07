Sibeliuksen häämatkakohde pääsi kävijämäärätavoitteeseensa

Monolan aitalla, Sibeliuksen häämatkakohteessa, on heinäkuussa vieraillut jo yli sata kävijää. Varovainen kävijämäärätavoite on saavutettu. Kohteen aukipidon mahdollisti uusi tieyhteys Monolanniemeen. Lisäksi Monola-juhlaviikolla aitalla vieraili 125 veneretkeläistä ja sata avajaiskonsertin osallistujaa.

Aitta on auki heinäkuun loppuun saakka tiistaista sunnuntaihin klo 11-16. Monolanniementiellä sijaitsevalle aitalle on toistaiseksi tilapäinen opastus Vartialantieltä.



Monolan aitan aukipito voitiin tänä kesänä järjestää Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön 2000 euron avustuksen turvin. Avustus on tarkoitettu 18-20-vuotiaiden nuorten kesätyöllistämiseen. Kaksi nuorta lieksalaista opiskelijaa ja musiikin harrastajaa on saanut aitalla runsaan kuukauden pituisen pestin.

Pääsylipputulot käytetään aittarakennuksen ylläpitoon, tiekustannusten maksamiseen ja opasteiden hankintaan.



Aitalle järjestetään lisäksi tilauksesta syksyyn saakka opastettuja vene- ja ryhmäretkiä. Oppaina toimivat vuosien kokemuksella Lieksan Matkailuoppaiden Airi Okkonen ja Terttu Heiskanen-Timonen.

Erityisesti veneretkiä opastavat sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian. Veneretket järjestetään yhteistyössä yrittäjä Rauni Hietasen ja Surpeenvaaran seudun kyläyhdistyksen kanssa.

Mahdollisuuksien mukaan retkiin voidaan yhdistää erillismaksusta myös Makkosen ja Azezianin Sibelius-konsertti.