Ilosaaren laguunin sillalta hypitään vaarallisesti veteen - Joensuun kaupunki ripustaa sillalle varoituskyltit

Helteinen sää on yllyttänyt Ilosaaren laguunin uimareita hyppimään vaarallisesti laguunin uuden sillan kaiteelta veteen.

Silta ei ole turvallinen hyppypaikka, sillä vettä sillan kohdalla laguunissa on sen hetkisestä vedenkorkeudesta riippuen vain metristä puoleentoista metriin. Lisäksi kohdassa on kiviä. Suoraan sillan alla vettä on vieläkin vähemmän.

- Minkään sillan kaide ei ole turvallinen hyppypaikka, sillä kivien lisäksi hyppääjän kohdalle voi sattua siltarakenteita tai niihin juuttuneita uppotukkeja, Joensuun kaupungininsinööri Ari Varonen muistuttaa.

<--Mainos alkaa-->

<--Mainos päättyy-->

Ilosaaren laguunissa vedenkorkeus voi vaihdella eri aikoina jopa kaksi metriä. Uimapaikalla ratojen kohdalla vettä on keskimäärin 2 – 2,5 metriä. Laguunin syvimmässä kohdassa keskikohdasta vähän jokeen päin vettä on keskimäärin 4,5 metriä.

Kun Ilosaaren kunnostussuunnitelmia alettiin laatia myös hyppytornin rakentamisen mahdollisuutta selvitettiin.

- Turvallisen hyppytornin rakentaminen olisi vaatinut laguunin ruoppaamisen paljon nykyistä syvemmäksi, koska vedenpinnan korkeus vaihtelee joessa niin jyrkästi. Tornin rakentaminen olisi ollut hankalaa ja liian kallista, Varonen sanoo.

Kaupunki kiirehtii lisäämään sillan kohdalle hyppimisen kieltävät varoituskyltit.

Varonen suosittelee uimareita pysymään laguunin sisällä.

- Joessa virtaama on petollinen ja usein ihmiset yliarvioivat kykynsä. Kaikki mahtuvat varmasti uimaan laguunissa, Varonen päättää.