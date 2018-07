Ponttoonilaituri anastettiin Hammaslahdessa

Hammaslahdella yksityisestä rannasta anastettiin ponttoonilaituri viime viikon perjantain ja tiistain välisenä aikana.

Paikka sijaitsee Nivan uimarannan vieressä Pyhäselän rannalla.

Ponttoonilaituri oli ankkuroitu. Laiturin omistaja epäilee, että laituri on anastettu uittamalla, koska rantaan ei ole jäänyt ajoneuvon tai perävaunun jälkiä.

<--Mainos alkaa-->

<--Mainos päättyy-->

Laiturissa on kolme kappaletta 3,1 metrin pituisia putkiponttooneita, runko on painekyllästettyä puuta ja kävelysilta on neliön muotoinen.

Havaintoja tekijöistä pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse poliisipäivystykseen puhelinnumeroon 0295 415 320 arkisin kello 08 - 16.15.