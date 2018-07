46 luontotietäjää tunnisti Karjalaisen kasvivisan kaikki viisi kasvia - pääpalkinto menee Tohmajärvelle

Nurmitatar tai nurmikonnantatar on pienehkö monivuotinen ruoho. Sen korkeus on noin 20 senttimetriä. Kukat muodostavat valkoisia tähkiä, joiden alapuolella on punertavan sävyisiä itusilmuja. Kukan kehälehtiä on viisi ja ne ovat vain 2–4 millimetriä pitkiä. Erikoistutkija Kauko Salon mukaan kasvi on helppo tunnistaa kukkatähkästä ja sen alaosassa olevista itusilmuista.

Kun itusilmut irtoavat ja putoavat maahan, ne kasvavat emoyksilön kanssa perimältään samanlaisen verson eli kloonin.

<--Mainos alkaa-->

<--Mainos päättyy-->

Nurmikonnantatar tai nurmitatar, sen tieteellisen nimen Bistorta vivipara jälkimmäinen osa tarkoittaakin ”eläviä poikasia synnyttävä”. Itusilmuissa on runsaasti ravintoa, ja pudottuaan maahan niillä on hyvät mahdollisuudet päästä nopeasti kasvun alkuun.

Nurmitatar on perinnebiotoopin laji, mikä kasvaa Pohjois-Karjalassa melko yleisenä tuoreilla niityillä, haka- ja pihamailla sekä erilaisten teiden varsilla. Monet perinnebiotoopit ovat viimeisten vuosikymmenien aikana kasvaneet umpeen, toisin sanoen pusikoituneet, hoidon puutteessa ja siksi nurmitatar on paikoin taantunut laji.

Entisinä aikoina nurmitatarta on käytetty hätäravintona, sillä sen juuret sisältävät sokereita ja sen lehdissä on c-vitamiinia.

Koko kilpailun pääpalkinto arvottiin niiden vastaajien kesken, jotka tiesivät kaikki kasvivisan viisi kasvia. Tällaisia vastaajia oli yhteensä 46. Heistä kaksi osallistui korttivastauksin.

Pääpalkinnon voitti Anneli Hakulinen Tohmajärveltä. Hänelle lähtee Henry Väreen ja Jukka Laineen tunnistusopas Metsäkasvio. Heinäkuun helteen keskeltä tavoitettu Hakulinen kertoo olevansa yllättynyt arpaonnesta.

– Sanattomaksi vetää. Olen aiemminkin osallistunut Karjalaisen visoihin, mutta en ole voittanut, Hakulinen kertoo.

Hänen mielestään visassa oli sopivasti haastetta. Vain ensimmäinen kasvi siankärsämö oli todella helppo. Paimenmataran ja nurmitatarin Hakulinen tarkisti luontokirjasta.

Hän osallistui visaan Karjalaisen internet-sivuilla, mikä sujui hänen mukaansa ongelmitta.

– Robotti kyseli aina kuvia tunnistautuessa, mutta siihen oli ihan helppoa vastata.

Eläkkeellä olevan Hakulisen kesä jatkuu ulkoillen ja pihakukkia kastellen.

Viimeisellä viikolla arvoimme myös tuttuun tapaan Otavan Värikasvion ja kaksi Karjalaisen tuotepalkintoa nurmitatarin tunnistaneiden kesken. Kierroksen pääpalkinnon voitti Marja-Liisa Hirvonen Rääkkylästä. Tuotepalkinnot menivät Helena Tapaselle Kiteelle ja Seppo Mustoselle Joensuuhun.

Koko visan aikana nettilomakeella otti visaan osaa 661 ihmistä. Enimmillään yhden kierroksen aikana verkossa oli 588 vastaajaa. Tämä oli toisella kierroksella, kun kuvassa oli nurmikohokki.

Kiitos kaikille kasvivisaan osallistuneille ja onnittelut voittajille!

Siankärsämö oli visan ensimmäinen kasvi.

Visan toinen kasvi nurmikohokki tunnettiin hyvin.

Kolmannen kierroksen isotalvikki on hankala tunnistettava.

Kierroksen neljä kasvi, paimenmatara, oli vaikea tunnistettava.