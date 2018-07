Sinilevää myös Pohjois-Karjalan järvivesissä

Sinilevää on havaittu maakunnassa Postinrannassa Kiteenjärvellä, Rääkkylän Patrikanlahdessa Orivedellä, Tikkalan Särkijärvellä, Höytiäisellä Kontiolahden sataman uimarannalla, Enon Honkalahdessa Rukavedellä, Ukkolan Rukavedellä ja Pielisellä Ahvenisen uimarannoilla.

Muilta osin yleisten uimarantojen vesien laatu on Pohjois-Karjalassa hyvä, kerrotaan Siun soten tiedotteessa.

<--Mainos alkaa-->

<--Mainos päättyy-->

Yleisellä uimarannalla olevasta runsaasta sinileväesiintymästä kannattaa ilmoittaa terveystarkastajalle, jos uimarannalla ei vielä ole sinilevästä kertovaa tiedotetta.

Terveysvalvonta seuraa sinilevän esiintymistä yleisillä uimarannoilla myös uimavesinäytteenoton yhteydessä.

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja.

Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja, jolloin levää kasautuu myös rannoille.

Levämassaa voi kokeilla tikulla. Jos massa hajoaa hippusina veteen, kyseessä on todennäköisesti sinilevä. Jos levä taas jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Toinen keino on ottaa vettä lasiin ja antaa sen seistä noin tunnin ajan. Sinilevät nousevat veden pinnalle vihertävinä hiukkasina.

Veden käyttöä on aina syytä rajoittaa, jos vedessä on silmin havaittavissa sinilevää. Osa sinilevistä tuottaa myrkkyjä. Myrkkyjen lisäksi sinilevä voi tuottaa muun muassa ihoa ärsyttäviä yhdisteitä.

Jos vedessä on tai on äskettäin ollut sinilevää, vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä.

Vettä ei saa käyttää myöskään löylyvetenä.

Runsasleväisessä vedessä kannattaa välttää uimista, eikä lapsia tai lemmikkieläimiä saa päästää leikkimään tai uimaan veteen.

Sinileväalueelta pyydetyn kalan lihaa voi syödä, mutta sisäelinten käyttöä pitää välttää. Lisäksi kannattaa pestä sekä kala että kädet huolellisesti puhtaalla vedellä.

Sinilevä voi aiheuttaa allergisia iho-oireita, pahoinvointia, vatsavaivoja, silmä- ja korvatulehduksia, nuhaa tai yleisoireita, kuten kuumetta ja päänsärkyä.