Milena Salosesta Vaskiviikon uusi toiminnanjohtaja - Valinnassa korostui kulttuurin sisältöosaaminen

Lieksan Vaskiviikon uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu Milena Salonen. Hän aloittaa pestinsä syyskuussa 2018.

Salonen on oululaislähtöinen 41-vuotias filosofian maisteri. Hän on opiskellut Oulun yliopistossa pääaineenaan kirjallisuutta ja sivuaineinaan viron kieltä ja elokuvatutkimusta. Hän on myös opiskellut teatteritiedettä Helsingin yliopistossa. Oulun yliopistosta hän valmistui 2002.

Salonen on työskennellyt Tallinnassa Suomen Viro-instituutissa sekä Espoon kaupungilla projektikoordinaattorina ja kulttuuripalveluiden kehittämisyksikön intendenttinä. Hän on myös toiminut freelancerina kääntämisen, kirjoittamisen ja kulttuurityön parissa vuodesta 2014 lähtien.

Lisäksi Salonen on työskennellyt esiintyvänä taiteilijana ja saanut lähikoulutuksen esittävän taiteen eri alojen ammattilaisten parissa.

Vahvaa osaamista Salosella on kulttuurin kunta-, projekti- ja taloushallinnosta, taiteen ja kulttuurin rahoituksesta, tuotannollisista tehtävistä, viestinnästä, verkostotyöskentelystä ja strategisesta kehitystyöstä.

Salonen tuo Lieksan Vaskiviikon toimintaan erityisesti kansainvälistä verkosto- ja kulttuuriosaamista. Valinnassa korostui vahva kulttuurin sisältöosaaminen ja rahoituskentän laaja tuntemus.

Valinnan teki Lieksan Vaskiviikon kannatusyhdistys ry.