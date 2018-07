Kruunu on lukijalle lupaus laadusta - Yhä useampi on valmis maksamaan journalismista verkossa

Tuoreen, eri maita vertailevan Digital News Report 2018 -kyselytutkimuksen mukaan yhä useampi suomalainen on valmis maksamaan journalismista verkossa.

Viime vuonna jo 18 prosenttia suomalaisista maksoi verkkouutisista, minkä lisäksi entistä useampi muista vastaajista uskoo maksavansa niistä seuraavan vuoden aikana.

Karjalainen on vastannut kasvavaan kysyntään luomalla verkkosivuilleen kruunusymbolin, joita on alkanut ilmestyä artikkelien yhteyteen. Lukijalle kruunu on lupaus erityisen kiinnostavasta, merkittävästä ja hyödyttävästä sisällöstä.

Päivittäin julkaistavien kruunujuttujen ideaa, sisältöä ja esillepanoa on mietitty huolellisesti. Kruunumerkintä on lukijalle tae siitä, että erityisesti kyseinen juttu kannattaa lukea.

- Toki samat kriteerit pätevät kaikkeen tilaajasisältöömme, mutta kruunun tekemiseen on satsattu keskimääräistä enemmän aikaa, täsmentää Karjalaisen toimituspäällikkö Jyrki Utriainen.

Kruunujutut on tarkoitettu Karjalaisen tilaajille, joten ne ovat lähtökohtaisesti maksullista sisältöä. Maksullisten verkkojuttujen lukuoikeus sisältyy kaikkiin Karjalaisen tilauksiin.

Useimmiten kruunujutut julkaistaan verkossa jo ennen kuin ne ovat painetussa lehdessä, joten tilaajat saavat uutisensa entistäkin tuoreempana. Usein kruunujutuissa on videokuvaa tai muuta sisältöä, jota ei voi paperille painaa. Näin ollen ne kannattaa käydä vilkaisemassa verkosta, vaikka artikkeli olisikin tuttu jo painetun lehden sivuilta.

Karjalaisen verkkosivuille rekisteröityminen on muuttunut myös entistä yksinkertaisemmaksi ja helpommaksi. Kun tilaaja rekisteröityy, hän pääsee lukemaan maksullisia juttuja välittömästi. Lisäksi lukijan ei tarvitse enää kirjautua palveluun joka kerta erikseen, vaan yhdellä kirjautumisella voi palvelua käyttää 60 päivää.

- Nyt on kiivain kesälomakausi menossa. Kannattaa ottaa tilauksesta kaikki irti, käyttää digi-Karjalaisen hyödyt hyväksi ja lukea tuoreet uutiset vaikka laiturin nokassa, Utriainen sanoo.

Tuoreimmassa kruunujutussa saunotaan tunnettujen joensuulaiskiekkoilijoiden kanssa.