Kiteen kaupungin yhteispalvelupisteet ovat nyt asiointipisteitä - Muutoksia Kesälahden pisteen aukioloajoissa

Kiteen kaupungin yhteispalvelupisteet ovat muuttuneet asiointipisteiksi 1. kesäkuuta 2018. Kiteen kaupungilla on kaksi asiointipistettä, yksi Kiteellä kaupungintalolla ja yksi Kesälahden kirjaston yhteydessä.

Kesälahden asiointipisteen aukioloaika muuttui 1. elokuuta. Palveluajat ovat jatkossa samat kuin Kesälahden kirjaston aukioloajat.

Palvelua saa Kesälahdella nyt päiväaikojen lisäksi myös iltaisin. Piste on avoinna maanantaisin ja torstaisin kello 13-19 ja tiistaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin sekä aattoina kello 10-15.

Kesälahden asiointipisteellä on mahdollisuus maksaa Kiteen kaupungin, Siun soten ja Pohjois-Karjalan Pelastuslaitoksen laskuja. Lisäksi tarjolla on TE-toimistopalvelut, Kelan avustavat asiakaspalvelutehtävät, yleiset neuvontapalvelut ja nettipiste.

Kesälahden asiointipisteellä aloittaa 6. elokuuta uutena palveluneuvojana Minna Pulkstén-Asikainen.

Kiteen kaupungin asiointipisteellä on tarjolla yllä mainittujen palvelujen lisäksi myös maistraatin avustavat tehtävät. Kiteen asiointipisteellä aukioloajat säilyvät ennallaan.



Asiointipisteiden painopisteenä on sähköisten palvelujen lisääminen. Asiakkaiden on mahdollista asioida esimerkiksi Kelan asioissa sähköisesti tai hoitaa pankkiasioitaan, kunhan asiakkaalla on verkkopankkitunnukset.

Asiointipisteissä voi myös varata ajan puhelinpalveluun, jolloin Kelalta soitetaan asiakkaalle sovittuna aikana tai varata ajan Kiteellä toimivaan henkilökohtaiseen asiakaspalveluun.