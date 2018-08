Kansainväliset suurmarkkinat saapuvat Joensuuhun torstaina

Joensuussa järjestetään Kansainväliset suurmarkkinat 9.- 12. elokuuta. Tämän kesän virallinen teema on ”makujen maailma”.



Markkinoilla erikoistuotteita esittelemässä ja myymässä ovat niiden alkuperäiset valmistajat tai tuottajat: yli 120 kauppiasta yli 30 eri maasta.

Eurooppa on vahvasti esillä, mutta myyjiä on mukana ympäri maailmaa Amerikkaa, Aasia ja Afrikkaa myöden. Tämän vuoden markkinoiden erikoisuutena on iso Australia-osasto, jossa tarjolla on muun muassa kengurupurilaisia ja krokotiilipihvejä.



Ruokaa tarjoavat muun muassa jättikokoinen saksalainen hiiligrilli bratwursteineen, kreikkalainen gyros-ravintola, australialainen BBQ-ravintola, unkarilainen langos-paikka, thaimaalainen ravintola, espanjalainen churros-paikka, italialainen pasta- ja pizzaravintola, gambialainen ravintola, belgialainen vohvelipaikka, ranskalainen creperie.

Suomalaisia makuja edustavat Kuusamon kalaherkkuja myyvä ravintola ja Leenan lettukahvila.

Kansainväliset Suurmarkkinat pidetään Joensuun matkustajasatamassa, Rantakadulla sekä ympäröivillä alueilla.



Ruoan lisäksi markkinoiden tarjontaan kuuluu jättikokoinen hollantilainen kukkakauppa sekä Tivoli Christersin puuhalaitteet.