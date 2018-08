Kesävaatteissa ei avaimet pysy tallessa - Kuussa kilo avaimia poliisille

Avaimia päätyy tällä hetkellä poliisin löytötavaroiden vastaanottoon useampi nippu päivässä. Soittoja kadonneista avaimista tulee noin kymmenen päivässä.

- Juuri paketoin heinäkuun, varmaan kilon verran avaimia pussiin. Ihmiset liikkuvat paljon ulkona eikä kesäisissä asuissa ehkä ole kunnon taskuja. Avaimia kuljetellaan kädessä ja ne unohtuvat helposti, virastomestari Pekka Kontkanen Joensuun poliisiasemalta arvelee.

Avaimilla on nopea kierto, vain murto-osa niistä jää hakematta. Usein avaimet tuodaan poliisiasemalle, mutta joissain tapauksissa löytäjä ja kadottaja hoitavat asian keskenään.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

- Avaimenperä on usein hyvin ratkaiseva tekijä, on nukkea, maskottia tai eiffeltornia. Ne on helppo yksilöidä. Kun avaimet eivät erotu, on asemalle hyvä ottaa vara-avaimet mukaan vertailun vuoksi, Kontkanen selvittää.

Avaimia annetaan myös kaupungilla liikkuville poliisipartioille.

- Ne on liikkuvia palvelutoimistoja ja hyvä niin, saadaan avaimet mahdollisimman nopeasti tänne.

Maakunnissa poliisin palveluverkosto on harventunut eikä liikkuvia palvelutoimistojakaan aina osu kohdalle. Tällöin apua on saatu lehdistöltä.

- Paikallislehtien toimituksiin on viety avaimia siellä, missä poliisilla ei ole aina auki olevaa pistettä, esimerkiksi Ilomantsi, Pielisjokiseutu, Eno. On saatu useammalle hartialle tätä jaettavaa.